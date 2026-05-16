Muere mujer tras ser arrollada cerca de un negocio en San Juan

Una mujer falleció en la madrugada de este sábado tras ser arrollada por un vehículo en la PR-1, barrio Quebrada Arena, cerca del negocio El Tequilón, en San Juan.

Según la Policía, el conductor de un vehículo transitaba por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro 25.7, no se percató de una fémina que se encontraba cruzando la vía.

En ese momento, presuntamente la impactó con el vehículo, provocándole heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

La Uniformada indicó que la perjudicada cruzaba por un lugar donde no hay acceso peatonal.

Al conductor se le leyeron las advertencias de ley y se le realizó la prueba de alcohol mediante aliento, la cual arrojó 0.113%.

Posteriormente, fue transportado a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan.

El límite legal de alcohol en sangre para conducir en Puerto Rico es 0.08% para conductores mayores de 21 años en vehículos privados.