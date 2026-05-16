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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere mujer tras ser arrollada cerca de un negocio en San Juan

Según la Policía, el conductor arrojó positivo en la prueba de alcohol

16 de mayo de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Ángel Vázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal de turno, investiga los hechos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer falleció en la madrugada de este sábado tras ser arrollada por un vehículo en la PR-1, barrio Quebrada Arena, cerca del negocio El Tequilón, en San Juan.

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Según la Policía, el conductor de un vehículo transitaba por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro 25.7, no se percató de una fémina que se encontraba cruzando la vía.

En ese momento, presuntamente la impactó con el vehículo, provocándole heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

La Uniformada indicó que la perjudicada cruzaba por un lugar donde no hay acceso peatonal.

Al conductor se le leyeron las advertencias de ley y se le realizó la prueba de alcohol mediante aliento, la cual arrojó 0.113%.

Posteriormente, fue transportado a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan.

El límite legal de alcohol en sangre para conducir en Puerto Rico es 0.08% para conductores mayores de 21 años en vehículos privados.

El agente Ángel Vázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal de turno, investiga los hechos.

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Breaking NewsSan JuanPolicía de Puerto RicoPeatón arrollado
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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