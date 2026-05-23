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Balas en una caja de cereal y $268,000 en la cocina: así fue la dramática caída de “Wassa”

Harold Borrero Borrero ahora se encuentra bajo custodia de las autoridades federales

23 de mayo de 2026 - 11:44 AM

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Una foto de archivo de un operativo de la DEA. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El 21 de mayo, alrededor de las 12:20 a.m., la vigilancia ya estaba establecida y el movimiento dentro y fuera de una residencia en la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, era seguido de cerca por las autoridades.

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Agentes de la Unidad de Inteligencia y Arrestos de Bayamón de la Policía de Puerto Rico se disponían a ejecutar una orden de registro estatal, en un operativo desarrollado bajo estricta confidencialidad.

En ese momento, observaron salir de la residencia al convicto Harold Borrero Borrero, alias “Wassa”, quien caminó hacia una guagua Toyota Tacoma verde oscuro sin saber que era vigilado por las autoridades.

Los agentes intervinieron de inmediato y lo detuvieron en el lugar, asegurando la escena para continuar con la ejecución de la orden. Posteriormente, entraron a la residencia, donde se toparon con lo impensable.

Según las autoridades, uno de los elementos que más llamó la atención fue la gran suma de dinero en efectivo y un vehículo Ford Taurus rotulado con insignias del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

La evidencia ocupada en una residencia de la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, según la Policía.La evidencia ocupada por las autoridades incluye chalecos antibalas, máscaras, rifles, celulares y municiones.Diversas sustancias controladas fueron ocupadas dentro de la residencia intervenida, incluyendo múltiples kilos de cocaína, bolsas adicionales de la misma droga, marihuana y cápsulas de crack listas presuntamente para su distribución.
1 / 4 | Escena de película en Toa Alta: incautan droga, armas y $268,000 en efectivo. La evidencia ocupada en una residencia de la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, según la Policía. - Suministrada

En el área de la cocina, los agentes ocuparon una bolsa con $268,000 en efectivo, además de unas 50 balas calibre nueve milímetros (mm) y 574 gramos de marihuana, según la querella sobre la intervención.

Por otro lado, en uno de los dormitorios, los agentes presuntamente hallaron seis paquetes tipo “ladrillo” con cocaína, con un peso aproximado de 7,100 gramos, así como alrededor de 1,200 frascos con crack.

Además, se ocuparon municiones calibre .40; un rifle Colt cargado calibre .223 con 38 balas; cargadores y municiones de varios calibres; un chaleco antibalas; máscaras; y un cargador de pistola Glock calibre .40.

Asimismo, los oficiales habrían incautado aproximadamente 29 balas calibre .45 dentro de una caja de cereal “Lucky Charms”, libros de contabilidad de drogas y alrededor de $280 en efectivo.

De igual forma, en otro dormitorio, los agentes supuestamente hallaron un rifle estilo AR sin número de serie, considerado ilegal, el cual tenía instalada una óptica y una culata, según las autoridades.

Mientras tanto, en el pasillo se ocuparon múltiples cajas que contenían frascos de crack. Ante esto, el caso fue consultado con la Administración para el Control de Drogas (DEA), que asumió la custodia.

Así las cosas, se presentaron cargos contra Borrero Borrero por los delitos de conspiración y posesión con intención de distribuir drogas, además de posesión ilegal de armas y municiones siendo convicto.

El acusado ya tuvo su comparencia inicial ante el magistrado federal Marcos E. López en el Tribunal federal, quien ordenó la detención temporal del convicto, según la minuta disponible en el expediente.

Así las cosas, la audiencia para determinar si se le concede la fianza o continúa ingresado en una prisión federal fue señalada para el próximo 27 de mayo, a la 1:30 p.m. en la sala 4 del Tribunal federal, en Hato Rey.

“Se determinó además que el acusado es un convicto previo por delito punible con más de un año de prisión”, indica la información en el caso.

En la audiencia estuvieron presentes el fiscal federal auxiliar, José Contreras y la abogada federal de oficio, Laura Soto. El acusado estuvo bajo custodia, presente en sala y asistido por un intérprete del tribunal.

Asimismo, fue informado de sus derechos y de las penas mínimas y máximas aplicables según los estatutos, a las que se expone si es hallado culpable de los cargos incluidos en la querella criminal.

La minuta revela que la defensa del acusado solicitó que se mantuviera de forma confidencial la declaración jurada que prestó el convicto ante las autoridades, una petición que fue concedida.

“La defensa solicitó que la declaración jurada de la querella criminal permaneciera bajo sello, solicitud que fue concedida por el Tribunal. La declaración permanecerá sellada y con acceso exclusivo para las partes del caso”, dice la minuta de la audiencia.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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