Israel y Líbano acuerdan extender el alto el fuego por 3 semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Líbano acordaron prorrogar por tres semanas el alto el fuego entre Israel y Hezbollah tras las conversaciones celebradas el jueves en la Casa Blanca.

Trump señaló que la reunión entre los embajadores de Israel y Líbano ante Estados Unidos fue “muy bien”. El encuentro fue la segunda negociación de alto nivel entre ambos países desde la semana pasada.