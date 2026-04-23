Israel y Líbano acuerdan extender el alto el fuego por 3 semanas
Así lo anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
23 de abril de 2026 - 6:08 PM
23 de abril de 2026 - 6:08 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Líbano acordaron prorrogar por tres semanas el alto el fuego entre Israel y Hezbollah tras las conversaciones celebradas el jueves en la Casa Blanca.
Trump señaló que la reunión entre los embajadores de Israel y Líbano ante Estados Unidos fue “muy bien”. El encuentro fue la segunda negociación de alto nivel entre ambos países desde la semana pasada.
El alto el fuego inicial de 10 días, que entró en vigor el viernes pasado, debía expirar el lunes.
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