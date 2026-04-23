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Soldado de Estados Unidos, acusado de usar información sobre captura de Maduro para ganar $400,000 en apuestas

El militar formó parte del operativo en el que se arrestó al expresidente venezolano

23 de abril de 2026 - 6:51 PM

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Ha sido acusado de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude con medios electrónicos y realización de una transacción monetaria ilegal. (Elizabeth Williams)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un soldado de Estados Unidos ha sido acusado de usar información interna para ganar $400,000 en apuestas en línea sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, anunciaron funcionarios federales el jueves.

RELACIONADAS

Gannon Ken Van Dyk participó en las labores para capturar a Maduro en enero y utilizó su acceso a información clasificada para ganar dinero en el sitio Polymarket, informó la fiscalía federal en Nueva York.

Van Dyk era un soldado de alto rango que formaba parte de la comunidad de fuerzas especiales y estaba apostado en Fort Bragg, en Carolina del Norte, según la acusación formal, aunque el documento ofrece pocos detalles adicionales sobre su servicio militar.

Ha sido acusado de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude con medios electrónicos y realización de una transacción monetaria ilegal.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

El Pentágono remitió las preguntas sobre el caso al Ejército y al Departamento de Justicia. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

Van Dyke se incorporó al Ejército en 2008 y, en 2023, fue ascendido al rango de sargento mayor, el segundo rango más alto entre el personal alistado del Ejército, según la acusación formal.

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