Senado aprueba legislación para aliviar la carga de trabajo de los profesionales de enfermería

El Senado aprobó este jueves un proyecto de ley que define el número de pacientes que será asignado al personal de enfermería en la isla, una medida que busca aliviar la carga de trabajo de estos profesionales y, a su vez, mejorar la atención.

“Esta medida lo que busca es que haya unas guías establecidas de cómo, cuándo, dónde podemos ofrecerle el servicio que merece el paciente. Este proyecto hace justicia no tan solamente al enfermero, sino al paciente”, dijo el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) y autor de la pieza, Juan Oscar Morales.

El Proyecto del Senado 687 va dirigido, principalmente, a que cada institución médico hospitalaria establezca un patrón de personal de enfermería, según el nivel de cuidado del paciente. Por ejemplo, en las unidades de “stroke”, cada profesional no tendría bajo su cuidado a más de cuatro pacientes. Este mismo escenario sería aplicable a las salas de recuperación, cuidado posanestesia y las unidades de psiquiatría estabilizadoras.

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En las unidades de psiquiatría de rehabilitación, sin embargo, la cantidad de pacientes podría ser hasta un máximo de seis. Mientras, el personal asignado a las unidades de cuidado intensivo crítico no podría tener bajo su responsabilidad a más de dos pacientes.

“El problema que enfrentan estos profesionales día a día es la carga laboral que tienen. Ellos son enfermeros de carne y hueso, no son máquinas. En ocasiones, por diferentes circunstancias y razones, se le asigna una cantidad de pacientes que humanamente es imposible que ellos puedan atender con la calidad que merecen”, esbozó Morales, durante la presentación de la medida.

La pieza fue aprobada de forma unánime, al recibir 23 votos. No obstante, las senadoras Marially González y Jamie Barlucea se abstuvieron.

Un análisis de la firma Estudios Técnicos, de 2022, reflejó que el personal de enfermería trabaja un promedio de cinco a seis horas adicionales al turno regular. El mismo análisis refleja que el 95% de los pacientes están satisfechos con el trato del personal, aunque reconocen que el tiempo de respuesta para la atención solicitada es más extensa de lo razonable, atado a la falta de personal.

Morales indicó que, como parte de la discusión, se decidió eliminar de la legislación los articulados que atendían los temas de las jornadas laborales y el pago de horas extras. Ambos tópicos, dijo, se atenderán en una legislación aparte.

“Esto es para que no haya excusas de algunos amigos y amigas de la Junta de Control Fiscal, que puedan levantar bandera de que esta medida no se puede aprobar porque tiene un impacto significativo a la de implementación”, expuso, durante la sesión, que contó con la participación, desde las gradas, de un concurrido grupo de enfermeros y enfermeras.

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Otras enmiendas incluyeron la ampliación de 30 a 90 días laborales del término que el Departamento de Salud tendría para atender cualquier querella presentada en violación a las nuevas disposiciones. Mientras, también se extendió de 60 a 120 días el tiempo de la agencia para promulgar la reglamentación que permita el cumplimiento de la ley.

Morales aseguró que el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, le cursó una carta en la que dijo que avalaba la legislación, tal cual enmendada. “Para que no haya duda de que, en algun momento, pudieran estar vetando este proyecto”, dijo el senador. “Lo importante es que estamos haciéndole justicia a nuestro sistema de salud”, apuntó.