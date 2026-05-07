Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia reporta fuerte ataque ucraniano con drones tras rechazo de Moscú a oferta de alto al fuego

Se produjo antes de la festividad laica más importante de ese país, el 9 de mayo, Día de la Victoria

7 de mayo de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ataque se produjo antes de la festividad laica más importante de Rusia, el Día de la Victoria, el 9 de mayo, que conmemora el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. (Dmitri Lovetsky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, informó el jueves el Ministerio de Defensa del Kremlin, en lo que pareció ser un ataque de gran envergadura luego que Moscú rechazó a principios de semana la propuesta de alto al fuego de Kiev, lo que aumentó las tensiones por la seguridad en las próximas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia.

RELACIONADAS

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que los drones entrantes fueron destruidos sobre 20 regiones rusas, incluida Moscú, en el segundo mayor ataque aéreo de Ucrania desde que Rusia lanzó la invasión total del país vecino hace más de cuatro años. El mayor fue el pasado marzo, cuando disparó 389 drones.

El Ministerio señaló que el jueves se lanzaron decenas más de drones ucranianos durante las horas diurnas, incluidos algunos que se dirigían de nuevo hacia Moscú. Casi 100 vuelos hacia y desde los tres principales aeropuertos de la capital rusa —Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo— se retrasaron o cancelaron para el mediodía, reportó la agencia de noticias Moskva.

El ataque se produjo antes de la festividad laica más importante de Rusia, el Día de la Victoria, el 9 de mayo, que conmemora el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades rusas han declarado un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado.

Ucrania respondió a esa iniciativa con su propia suspensión de hostilidades a partir de la medianoche del martes. Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que, aunque Ucrania había estado lista para “garantizar un silencio completo”, Moscú ignoró el gesto de buena voluntad y lanzó nuevos ataques.

“Quieren el permiso de Ucrania para celebrar su desfile, para que puedan salir con seguridad a la plaza durante una hora una vez al año, y luego volver a matar a nuestra gente y librar la guerra”, dijo Zelensky en su habitual mensaje vespertino en video el jueves.

En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa.Cuando la Unión Soviética colapsó, Ucrania declaró rápidamente su independencia en 1991 y luego llevó a cabo un referéndum respaldado por más del 90% de los votantes."Estamos construyendo una Ucrania que tendrá suficiente fuerza y poder para vivir en seguridad y paz", dijo Zelensky, pidiendo una "paz justa".
1 / 16 | De la independencia a la invasión: Ucrania celebra 34 años como país autónomo. En 1990, líderes estudiantiles de una huelga de hambre en Ucrania pedían no solo romper con Moscú, sino también renovar el sistema político en casa. - Efrem Lukatsky

El jueves, Zelensky escribió en X que los ataques de Rusia han sido incesantes, con aviones no tripulados, misiles, bombardeos de artillería y bombas planeadoras que han golpeado zonas civiles en el país, incluyendo la red eléctrica y la ferroviaria.

En la ciudad nororiental de Járkiv, la segunda más grande de Ucrania, un ataque con drones causó nueve heridos, entre los que había tres menores, de acuerdo con las autoridades locales.

La tensión ha crecido a medida que se acercan las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia y los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos no logran avanzar. Rustem Umerov, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, estaba en Estados Unidos el jueves y se preparaba para reunirse con representantes del gobierno de Trump, según Zelensky.

Medios estatales rusos reportaron el jueves, citando al Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, que el 9 de mayo se suspenderán el acceso a internet móvil y a los servicios de mensajería de texto en la capital.

Además, por primera vez en casi dos décadas, el tradicional desfile en Moscú no contará con los habituales tanques, misiles y equipos militares.

¿Cara a cara Putin y Zelensky? El presidente ucraniano lanza propuesta frontal

¿Cara a cara Putin y Zelensky? El presidente ucraniano lanza propuesta frontal

¿Pondrán fin a la invasión rusa?

El Ministerio de Defensa ruso citó la “situación operativa actual” como motivo para excluir el equipo militar de la exhibición.

Las autoridades rusas se dicen preocupadas por posibles ataques ucranianos, ya que Kiev ha ampliado sus capacidades de drones y misiles de largo alcance.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el jueves que se estaban adoptando medidas de seguridad adicionales debido a la “situación operativa bastante compleja”.

Las medidas que se están tomando “son necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo cual es una prioridad absoluta”, declaró Peskov a reporteros.

Entre los dignatarios extranjeros que se espera que asistan a las ceremonias del Día de la Victoria el sábado están el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar; el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, tenía previsto reunirse con Putin y depositar flores en la tumba del soldado desconocido, pero mantenerse alejado del desfile.

Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.Emmanuel Macron, presidente de Francia, saluda a la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley."Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar", añadió el mandatario estadounidense.
1 / 14 | Reunión por la paz: así llegaron líderes europeos a la Casa Blanca para buscar solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Zelensky dijo que algunos países que planeaban enviar representantes a Moscú para el 9 de mayo se habían puesto en contacto con Ucrania sobre sus planes de visita.

“Un deseo extraño en un momento como este. No lo recomendamos”, dijo Zelensky a última hora del jueves.

Rusia reiteró sus recientes advertencias a Ucrania de que tomará medidas decisivas —incluido una posible ofensiva masiva contra Kiev— si los ataques ucranianos interrumpen la ocasión.

“Hemos reforzado nuestro enfoque en la posibilidad de medidas de represalia”, afirmó a los periodistas el jueves el asesor presidencial Yuri Ushakov.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aconsejó a las embajadas extranjeras y a las organizaciones internacionales ubicadas en Kiev que evacúen sus oficinas en caso de que ocurra tal ataque.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron 92 de los 102 drones que Rusia lanzó durante la noche, informó el ejército.

Rusia mantiene una ventaja significativa en el número de drones y despliega con regularidad cientos en un solo ataque.

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaConflicto entre Rusia y UcraniaUnión SoviéticaVladimir PutinVolodymyr Zelensky
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: