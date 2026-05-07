Rusia reporta fuerte ataque ucraniano con drones tras rechazo de Moscú a oferta de alto al fuego

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, informó el jueves el Ministerio de Defensa del Kremlin, en lo que pareció ser un ataque de gran envergadura luego que Moscú rechazó a principios de semana la propuesta de alto al fuego de Kiev, lo que aumentó las tensiones por la seguridad en las próximas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que los drones entrantes fueron destruidos sobre 20 regiones rusas, incluida Moscú, en el segundo mayor ataque aéreo de Ucrania desde que Rusia lanzó la invasión total del país vecino hace más de cuatro años. El mayor fue el pasado marzo, cuando disparó 389 drones.

El Ministerio señaló que el jueves se lanzaron decenas más de drones ucranianos durante las horas diurnas, incluidos algunos que se dirigían de nuevo hacia Moscú. Casi 100 vuelos hacia y desde los tres principales aeropuertos de la capital rusa —Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo— se retrasaron o cancelaron para el mediodía, reportó la agencia de noticias Moskva.

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El ataque se produjo antes de la festividad laica más importante de Rusia, el Día de la Victoria, el 9 de mayo, que conmemora el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades rusas han declarado un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado.

Ucrania respondió a esa iniciativa con su propia suspensión de hostilidades a partir de la medianoche del martes. Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que, aunque Ucrania había estado lista para “garantizar un silencio completo”, Moscú ignoró el gesto de buena voluntad y lanzó nuevos ataques.

“Quieren el permiso de Ucrania para celebrar su desfile, para que puedan salir con seguridad a la plaza durante una hora una vez al año, y luego volver a matar a nuestra gente y librar la guerra”, dijo Zelensky en su habitual mensaje vespertino en video el jueves.

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El jueves, Zelensky escribió en X que los ataques de Rusia han sido incesantes, con aviones no tripulados, misiles, bombardeos de artillería y bombas planeadoras que han golpeado zonas civiles en el país, incluyendo la red eléctrica y la ferroviaria.

En la ciudad nororiental de Járkiv, la segunda más grande de Ucrania, un ataque con drones causó nueve heridos, entre los que había tres menores, de acuerdo con las autoridades locales.

La tensión ha crecido a medida que se acercan las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia y los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos no logran avanzar. Rustem Umerov, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, estaba en Estados Unidos el jueves y se preparaba para reunirse con representantes del gobierno de Trump, según Zelensky.

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Medios estatales rusos reportaron el jueves, citando al Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, que el 9 de mayo se suspenderán el acceso a internet móvil y a los servicios de mensajería de texto en la capital.

Además, por primera vez en casi dos décadas, el tradicional desfile en Moscú no contará con los habituales tanques, misiles y equipos militares.

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El Ministerio de Defensa ruso citó la “situación operativa actual” como motivo para excluir el equipo militar de la exhibición.

Las autoridades rusas se dicen preocupadas por posibles ataques ucranianos, ya que Kiev ha ampliado sus capacidades de drones y misiles de largo alcance.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el jueves que se estaban adoptando medidas de seguridad adicionales debido a la “situación operativa bastante compleja”.

Las medidas que se están tomando “son necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo cual es una prioridad absoluta”, declaró Peskov a reporteros.

Entre los dignatarios extranjeros que se espera que asistan a las ceremonias del Día de la Victoria el sábado están el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar; el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, tenía previsto reunirse con Putin y depositar flores en la tumba del soldado desconocido, pero mantenerse alejado del desfile.

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Zelensky dijo que algunos países que planeaban enviar representantes a Moscú para el 9 de mayo se habían puesto en contacto con Ucrania sobre sus planes de visita.

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“Un deseo extraño en un momento como este. No lo recomendamos”, dijo Zelensky a última hora del jueves.

Rusia reiteró sus recientes advertencias a Ucrania de que tomará medidas decisivas —incluido una posible ofensiva masiva contra Kiev— si los ataques ucranianos interrumpen la ocasión.

“Hemos reforzado nuestro enfoque en la posibilidad de medidas de represalia”, afirmó a los periodistas el jueves el asesor presidencial Yuri Ushakov.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aconsejó a las embajadas extranjeras y a las organizaciones internacionales ubicadas en Kiev que evacúen sus oficinas en caso de que ocurra tal ataque.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron 92 de los 102 drones que Rusia lanzó durante la noche, informó el ejército.