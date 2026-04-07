A votación en la ONU resolución para abrir el estrecho de Ormuz: Rusia y China juegan papel clave

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar el martes una resolución encaminada a reabrir el estrecho de Ormuz que se ha diluido repetidamente debido a la oposición de Rusia y China. Pero aún no está claro si vetarán la medida patrocinada por Bahréin.

La votación está prevista horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fije como plazo las 20:00 (hora del este) para que Irán abra la estratégica vía marítima o se enfrente a ataques contra sus centrales eléctricas y puentes. Una quinta parte del petróleo mundial suele pasar por el estrecho, y el estrangulamiento de Irán durante la guerra ha disparado los precios de la energía.

Es dudoso que la resolución, aunque se apruebe, tenga repercusiones en la guerra, que ya se encuentra en su quinta semana, porque se ha debilitado considerablemente para intentar que Rusia y China se abstengan en lugar de vetarla.

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La propuesta inicial de Bahréin habría autorizado a los países a utilizar “todos los medios necesarios” -texto de la ONU que incluiría la acción militar- para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y disuadir los intentos de cerrarlo.

Después de que Rusia, China y Francia, todos ellos países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de 15 miembros, expresaran su oposición a aprobar el uso de la fuerza, se revisó la resolución para eliminar toda referencia a una acción ofensiva. Sólo habría autorizado “todos los medios defensivos necesarios”. Se esperaba una votación el sábado.

Pero en lugar de ello, la resolución se debilitó aún más para eliminar cualquier referencia a la autorización del Consejo de Seguridad -que es una orden para actuar- y limitar sus disposiciones al Estrecho de Ormuz. Los borradores anteriores incluían las aguas adyacentes.

La resolución que se votará el martes “anima encarecidamente a los Estados interesados en el uso de rutas marítimas comerciales en el Estrecho de Ormuz a coordinar esfuerzos, de carácter defensivo, a la altura de las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad y protección de la navegación a través del Estrecho de Ormuz”.

Esto debería incluir la escolta de buques mercantes y comerciales, y la disuasión de los intentos de cerrar, obstruir o interferir con la navegación internacional a través del estrecho, dice.

La resolución también exige a Irán que detenga inmediatamente los ataques a buques mercantes y comerciales y deje de impedir su libertad de navegación por el estrecho de Ormuz y de atacar infraestructuras civiles.

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En respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero, Irán ha atacado hoteles, aeropuertos, edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en más de 10 países, incluidos los vecinos del Golfo de la República Islámica, algunos de los principales exportadores mundiales de petróleo y gas natural.

El bloqueo de Irán en el estrecho es visto por las naciones del Golfo como una amenaza existencial. Bahréin, país del Golfo que alberga la Quinta Flota estadounidense y es el representante árabe del Consejo de Seguridad y su presidente este mes, ha estado presionando para que la ONU actúe.

Al mismo tiempo, Trump volvió a exigir el lunes a Irán que reabra el estrecho de Ormuz tras deshacerse en elogios hacia el ejército estadounidense por el audaz rescate de dos tripulantes de una caza derribada en Irán. El presidente republicano advirtió a Irán de que “todo el país puede ser eliminado en una noche, y eso podría ser mañana por la noche.”

Repitió la advertencia el martes, afirmando que “toda una civilización morirá esta noche” si Teherán no cumple su plazo para aceptar un acuerdo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz.

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, y el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, han culpado a Estados Unidos e Israel de iniciar la guerra y desencadenar una crisis mundial cada vez mayor. La semana pasada declararon ante el Consejo de Seguridad que la prioridad más urgente ahora es poner fin de inmediato a las operaciones militares.