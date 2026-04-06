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IRGC anuncia que Ormuz “nunca volverá a ser lo que era”, tras la reciente amenaza de Donald Trump

El martes se cumple el ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos a Irán para reabrir el estrecho

6 de abril de 2026 - 9:35 PM

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El cierre de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, es una de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) anunció este domingo en una declaración en X que el estrecho de Ormuz “nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel.

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El IRGC señaló que la Fuerza Naval “está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado por las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico”.

La declaración se conoció tras la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando se cumple el ultimátum que dio al país persa para reabrir el estrecho de Ormuz o desatar “el infierno”.

“Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”, afirmó Trump en una entrevista con The Wall Street Journal.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, aseguró que “en caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera”.

El cierre de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, es una de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán.

La agencia de noticias Fars, vinculada al IRGC, reportó este domingo que “Quince navíos cruzaron el estrecho de Ormuz con permiso de Irán en las pasadas 24 horas”. Según el reporte el tráfico marítimo por esta vía estratégica “es un 90 % inferior al registrado antes del inicio de la guerra”.

Días antes, una comisión parlamentaria iraní aprobó un borrador de proyecto de ley para imponer tasas de tránsito a los buques que atraviesen esta importante vía navegable.

Según medios iraníes, la propuesta incluye tasas de paso que deberán pagarse en la moneda nacional de Irán, la prohibición de tránsito para Estados Unidos e Israel, y restricciones para los países que participen en sanciones unilaterales contra Irán.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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