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“Mañana será demasiado tarde”: Irán pide a la ONU que intervenga ante amenazas de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos advirtió que atacaría puntos claves del país islámico si no se reabría el estrecho de Ormuz

5 de abril de 2026 - 3:21 PM

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El mandatario estadounidense extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 8:00 p.m. (-)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La misión de Irán ante la ONU pidió este domingo al organismo que actúe “ahora” después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su amenaza de “desatar el infierno” sobre la república islámica si esta no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes.

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“Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán”, declaró la misión en la red social X.

Los representantes iraníes ante Naciones Unidas reaccionaron así a un mensaje publicado por el mandatario este domingo en el que apuntó que atacará “centrales eléctricas” y “puentes”.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno”, escribió Trump en un su red social, Truth Social.

El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 8:00 p.m.

“Si la conciencia de las Naciones Unidas estuviera viva, no permanecería en silencio ante la amenaza abierta y descarada del belicista presidente de Estados Unidos de atacar infraestructuras civiles. Trump pretende arrastrar a la región a una guerra sin fin”, aseguró Irán.

Según los representantes de Teherán, el mensaje supone una “incitación directa y pública a aterrorizar a la población civil” a la vez que “una prueba clara de la intención de cometer crímenes de guerra”.

“La comunidad internacional y todos los Estados tienen la obligación legal de impedir estos atroces actos de crímenes de guerra. Deben actuar ahora. Mañana será demasiado tarde”, añadió la misión.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

El mandatario lleva días amenazando con convertir la república islámica en un “infierno” y en devolverla a la “Edad de Piedra”.

El Consejo de Seguridad aprobó en marzo una resolución para condenar los bombardeos de Irán a países de Oriente Medio como respuesta al operativo conjunto de Estados Unidos e Israel, a los que no menciona el texto.

En la misma sesión rechazó una, presentada por Rusia, que instaba a “todas las partes” a poner fin a la ofensiva sin mencionar a ningún país “intencionadamente”, con el objetivo de encontrar el “consenso”.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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