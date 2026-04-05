Presidente del Parlamento de Irán advierte a Trump que “toda” la región “arderá”
“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias”, comentó en X
5 de abril de 2026 - 1:58 PM
5 de abril de 2026 - 1:58 PM
El influyente presidente del Parlamento iraní advirtió este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus “acciones insensatas” podrían hacer que toda la región arda.
“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la “única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”.
1/ Your reckless moves are dragging the United States into a living HELL for every single family, and our whole region is going to burn because you insist on following Netanyahu’s commands.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026
Make no mistake: You won’t gain anything through war crimes.
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