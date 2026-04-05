Presidente del Parlamento de Irán advierte a Trump que “toda” la región “arderá”

El influyente presidente del Parlamento iraní advirtió este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump , que sus “acciones insensatas” podrían hacer que toda la región arda.

“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.