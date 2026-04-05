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Presidente del Parlamento de Irán advierte a Trump que “toda” la región “arderá”

“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias”, comentó en X

5 de abril de 2026 - 1:58 PM

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En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la “única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”. (-)
Por AFP
Agencia de noticias

El influyente presidente del Parlamento iraní advirtió este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus “acciones insensatas” podrían hacer que toda la región arda.

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“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la “única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”.

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