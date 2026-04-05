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Trump usa palabra obscena para exigir a Irán reabrir el estrecho de Ormuz: esto fue lo que dijo

Aumenta la tensión y también los llamados al diálogo

5 de abril de 2026 - 1:23 PM

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A la par que estas declaraciones, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo, pero en caso de no hacerlo dijo estar pensando “en volarlo todo por los aires” y apoderarse del petróleo iraní. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Redacción Internacional - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar “el infierno” en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del lunes 6 en Washington (00:00 GMT del martes).

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“Abrid el p**o estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

A la par que estas declaraciones, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo, pero en caso de no hacerlo dijo estar pensando “en volarlo todo por los aires” y apoderarse del petróleo iraní.

A medida que se acerca el vencimiento del plazo mediadores y potencias afectadas por la crisis energética han redoblado sus peticiones a las partes en conflicto para que recurran al diálogo para encontrar una solución.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

Llamamientos al diálogo

- Desde Egipto, el Ministerio de Exteriores pidió a Irán “actuar con sensatez” y “priorizar el diálogo” antes de que termine en las próximas horas el plazo dado por Trump para cerrar un acuerdo que garantice la normalización del tránsito por Ormuz, después de que el republicano amenazara con desatar “el infierno” en territorio iraní y de que Teherán dijera que respondería con ataques “devastadores” contra Estados Unidos e Israel.

- Omán, otro de los principales mediadores entre Washington y Teherán, mantiene conversaciones con representantes iraníes para “analizar opciones” para garantizar la apertura de Ormuz, ante el recrudecimiento de las amenazas del presidente estadounidense.

- Aliados de Ucrania piden a Kiev que suspenda sus ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas en el marco de la guerra que mantiene con el país vecino debido al aumento de los precios globales del crudo provocado por la situación en Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte del petróleo mundial.

Líbano defiende negociar con Israel para evitar otra Gaza

- El presidente libanés, Joseph Aoun, afirma que su Gobierno continúa los contactos para abrir las negociaciones con Israel con el fin de frenar la guerra “sin sentido” de ese país en el Líbano, y evitar que Tel Aviv “haga en el sur libanés lo que ha hecho en (la franja palestina de) Gaza”.

- Israel continúa su ofensiva e invasión terrestre del sur de Líbano, donde la cifra de muertos ya ascendió a 1.461 personas y los heridos a 4.430 desde su inicio el pasado 2 de marzo, y que continuó este domingo con intensos bombardeos en el sur de Beirut y la zona meridional del país mediterráneo.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

Irán continúa bombardeando países vecinos

- Irán aseguró este domingo haber lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos contra infraestructuras iraníes.

- Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron nuevos ataques iraníes con misiles y drones que provocaron “importantes daños” en instalaciones de energía, sin que trascendieran víctimas, en el marco de los ataques que Irán vienen perpetrando en varios países del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados de Washington.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán

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Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

El copiloto de EE.UU. rescatado en Irán está grave

- Trump reveló que el segundo militar rescatado tras un intenso operativo después de que el caza que pilotaba fuera abatido por Irán el viernes está “gravemente herido”. El soldado estuvo siete horas en territorio enemigo hasta que fue recuperado tras dos incursiones.

- Irán afirmó que frustró el primer intento de Estados Unidos de rescatar al piloto, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves de Washington y murieron cinco personas.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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