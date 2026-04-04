Juez frena iniciativa de Donald Trump para exigir a las universidades que no discriminan por raza en sus admisiones

Boston- Un juez federal ha detenido los esfuerzos de la administración Trump para recopilar datos que prueben que las instituciones de educación superior no están considerando la raza en las admisiones.

La sentencia dictada el viernes por el juez F. Dennis Saylor IV del Tribunal de Distrito de Boston, que concede la medida cautelar, es consecuencia de una demanda presentada el mes pasado por una coalición de 17 fiscales generales estatales demócratas. Sólo se aplicará a las universidades públicas demandantes.

El juez federal dijo que el gobierno federal probablemente tiene autoridad para recopilar los datos, pero que la petición se hizo llegar a las universidades de forma “precipitada y caótica”.

“El plazo de 120 días impuesto por el presidente condujo directamente a que el NCES (Centro Nacional de Estadísticas de la Educación) no se comprometiera de forma significativa con las instituciones durante el proceso de notificación y comentario para abordar la multitud de problemas que planteaban los nuevos requisitos”, escribió Saylor.

PUBLICIDAD

El presidente Donald Trump ordenó la recopilación de datos en agosto después de que planteara su preocupación de que los colegios y universidades estuvieran utilizando declaraciones personales y otros proxies para considerar la raza, lo que considera una discriminación ilegal.

En 2023, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció en contra del uso de la discriminación positiva en las admisiones, pero dijo que las universidades podían seguir teniendo en cuenta cómo la raza ha marcado la vida de los estudiantes si los solicitantes comparten esa información en sus ensayos de admisión.

La política de la administración se hace eco de los acuerdos negociados por el gobierno con la Universidad de Brown y la Universidad de Columbia (Yuki Iwamura)

Los estados alegan que la recogida de datos puede invadir la intimidad de los estudiantes y dar lugar a investigaciones infundadas de las facultades y universidades. También argumentan que no se ha dado a las universidades tiempo suficiente para recopilar los datos.

“Los datos se han buscado de forma tan precipitada e irresponsable que crearán problemas a las universidades”, declaró ante el tribunal una abogada de los demandantes, Michelle Pascucci, quien añadió que el esfuerzo parecía encaminado a descubrir prácticas ilegales.

El Departamento de Educación ha defendido la iniciativa, alegando que los contribuyentes merecen transparencia sobre cómo se gasta el dinero en las instituciones que reciben financiación federal.

La política de la administración se hace eco de los acuerdos negociados por el gobierno con la Universidad de Brown y la Universidad de Columbia, por los que se les devuelve el dinero federal para investigación. Las universidades aceptaron facilitar al gobierno datos sobre la raza, la media de calificaciones y los resultados de los exámenes estandarizados de los solicitantes, los estudiantes admitidos y los estudiantes matriculados. Las universidades también aceptaron ser auditadas por el gobierno y hacer públicas las estadísticas de admisión.

PUBLICIDAD

El Centro Nacional de Estadísticas de la Educación debe recopilar los nuevos datos, incluidos la raza y el sexo de los solicitantes, los estudiantes admitidos y los estudiantes matriculados en las universidades. La Secretaria de Educación, Linda McMahon, ha declarado que los datos, que originalmente debían presentarse antes del 18 de marzo, deben desglosarse por raza y sexo y presentarse con carácter retroactivo para los últimos siete años.