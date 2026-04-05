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Reportan por primera vez en Ecuador un escarabajo que perfora la madera y cultiva hongos

La especie pasó desapercibida en ecosistemas tropicales

5 de abril de 2026 - 4:00 PM

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Los escarabajos de esta familia son comúnmente conocidos como “escarabajos de la madera”, ya que sus larvas perforan la madera y pueden tardar entre uno y dos años en desarrollarse, mientras que los adultos tienen una vida corta. (Archivo) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una investigación reportó por primera vez en la Amazonía de Ecuador la presencia de la familia de escarabajos Lymexylidae, un grupo escasamente documentado que se caracteriza por perforar la madera y por la capacidad de sus larvas para cultivar hongos simbiontes.

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El hallazgo, realizado por expertos del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador y del Instituto Nacional de Investigación de la Biodiversidad (NIBR) de Corea del Sur, revela la existencia de especies que habían pasado desapercibidas en ecosistemas tropicales, informó en un comunicado la institución del país andino.

Los escarabajos de esta familia son comúnmente conocidos como “escarabajos de la madera”, ya que sus larvas perforan la madera y pueden tardar entre uno y dos años en desarrollarse, mientras que los adultos tienen una vida corta.

Algunas larvas se consideran “cultivadoras de hongos”, ya que los cultivan en sus túneles, según se detalla en el estudio.

Los ejemplares fueron encontrados en el interior del Parque Nacional Sumaco, ubicado en la amazónica provincia de Napo, durante trabajos de campo enfocados en el estudio de la biodiversidad de insectos.

Posteriormente, los investigadores confirmaron que la especie está más distribuida de lo que se pensaba, con registros en varias provincias del país, de acuerdo a información del Inabio.

“A pesar de su amplia distribución global, especialmente en regiones tropicales, su historia natural sigue siendo poco conocida, lo que hace que este tipo de hallazgossea especialmente relevante para la ciencia”, añadió el instituto.

El registro fósil más antiguo de esta familia es de escarabajos hace 113 millones de años, lo que sugiere que algunas de sus características, como sus alas endurecidas más cortas, aparecieron muy temprano en su evolución.

Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, según datos del Inabio, debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la “influencia de las corrientes oceánicas en sus costas”.

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