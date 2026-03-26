Científicos captan en vídeo a cachalotes hembras durante un parto colaborando para proteger a la cría

Nueva York- Las raras imágenes de un cachalote dando a luz han ofrecido a los científicos una ventana al comportamiento de estos grandes y escurridizos mamíferos.

El vídeo, grabado en 2023, muestra a ballenas hembras de dos líneas familiares trabajando juntas para apoyar el parto en momentos críticos y elevar a la cría recién nacida por encima del agua. Es un nivel de coordinación muy poco común en el reino animal, especialmente fuera de primates como monos y humanos.

“El grupo ayuda literalmente a traer la cría al mundo”, afirma Mauricio Cantor, ecólogo conductual de la Universidad Estatal de Oregon, en un correo electrónico. Cantor no participó en la nueva investigación.

Los científicos quieren saber cómo cooperan y socializan las ballenas en libertad, pero es difícil estudiarlo en animales que pasan la mayor parte del tiempo bajo el agua. Sólo hay un puñado de registros de nacimientos de cachalotes de los últimos 60 años, y todos son anecdóticos o de barcos balleneros.

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Hace varios años, unos investigadores estaban estudiando la comunicación de las ballenas en un barco frente a la isla caribeña de Dominica cuando notaron algo extraño. Once ballenas -la mayoría hembras- salieron a la superficie, con las cabezas enfrentadas, y empezaron a agitarse y a bucear por encima y por debajo del agua. Los científicos sacaron inmediatamente drones y micrófonos para captar el suceso.

El parto completo duró unos 30 minutos. Durante horas, parejas de ballenas mantuvieron al bebé sobre el agua hasta que pudo nadar.

“Fue un acontecimiento muy especial”, dijo David Gruber, coautor del estudio y miembro de la Iniciativa de Traducción de Cetáceos (CETI).

Tras observar el parto, los científicos crearon un programa informático para analizar exactamente lo que estaba ocurriendo. En dos estudios publicados el jueves en las revistas Scientific Reports y Science recogen las imágenes y los sonidos.

Lo que sorprendió a los investigadores fue la cantidad de ballenas madre, hermanas e hijas que se unieron para apoyar a la nueva cría, incluso las que no estaban emparentadas. Los cachalotes viven en sociedades muy unidas y dirigidas por hembras, y las nuevas observaciones muestran cómo esa dinámica persiste en los momentos más significativos y vulnerables de los animales.

“Es asombroso pensar en cómo, ante este reto imposible, estos animales se unen para salir adelante”, afirma Shane Gero, coautor del estudio y también del Proyecto CETI.

1 / 23 | Maravillas del mar: un vistazo íntimo a ballenas y delfines en su hábitat natural. El 23 de julio de cada año se celebra el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. - Alberto Ortiz 1 / 23 Maravillas del mar: un vistazo íntimo a ballenas y delfines en su hábitat natural El 23 de julio de cada año se celebra el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Alberto Ortiz Compartir

Los científicos también observaron que las ballenas emitían sonidos diferentes durante los momentos clave del parto, incluyendo series de chasquidos más lentos y largos. Estos ruidos podrían haber contribuido a la comunicación, ayudando a los animales a sincronizarse para el parto.

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Los hallazgos desvelan un sinfín de interrogantes. ¿Cómo se formó el grupo de ballenas? ¿Cómo supieron unirse?

No está claro cuándo podrán los científicos averiguar las respuestas, sobre todo cuando las grabaciones de vídeo son escasas y tan difíciles de conseguir. Pero los nuevos hallazgos pueden darnos al menos una pista parcial sobre las conversaciones ocultas de las ballenas.