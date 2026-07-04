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Descubren una nueva especie de “perro oso” que habitó en España hace 15.9 millones de años

La nueva especie, denominada Paludocyon moyasolai, fue identificada a partir de fósiles hallados en el yacimiento de Els Casots

4 de julio de 2026 - 10:01 PM

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Esta familia extinguida reunió especies con formas de alimentación muy distintas y entre ellas encajó el nuevo depredador/ ( Jesús Gamarra / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Quito- Una nueva especie de “perro oso”, que habitó en el actual territorio de Cataluña, España, hace 15.9 millones de años, fue descubierta como parte de una investigación en la que participaron científicos de universidades e instituciones de España, Ecuador y Sudáfrica, según reveló este viernes el ecuatoriano Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

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La nueva especie, denominada Paludocyon moyasolai, fue identificada a partir de fósiles hallados en el yacimiento de Els Casots, uno de los enclaves paleontológicos más importantes del Mioceno europeo, situado en el municipio de Subirats, dentro de la provincia de Barcelona.

De acuerdo con un comunicado del Inabio ecuatoriano, los restos fósiles recuperados incluyen un cráneo parcialmente conservado con gran parte de la dentición y un molar inferior aislado.

Gracias a estos ejemplares, los investigadores pudieron reconocer rasgos anatómicos únicos que distinguen a la nueva especie de otros miembros del género ‘paludocyon’ de este anficiónido, término científico con el que se conoce a estos “perros oso”.

Entre las características más destacadas se encuentra el notable desarrollo de sus molares posteriores, especialmente un segundo molar superior excepcionalmente ancho y un tercer molar más grande de lo habitual. Estas adaptaciones sugieren una dieta relativamente variada, compatible con una dieta mesocarnívora.

Durante el Mioceno medio (entre los 15.9 y 11.6 millones de años de antigüedad), la región donde se encontró el fósil estaba dominada por lagunas someras, humedales y bosques cálidos, donde cocodrilos, serpientes tropicales, peces, anfibios y numerosos mamíferos compartían este ecosistema con este depredador.

La especie ha sido bautizada como ‘paludocyon moyasolai’ en honor al paleontólogo español Salvador Moyà-Solà, una figura clave en el desarrollo de la paleontología de vertebrados en Europa y responsable de importantes descubrimientos sobre la evolución de los primates y otros mamíferos fósiles.

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Esta especie pertenecía a los ‘amphicyonidae, una familia de grandes mamíferos carnívoros extintos que combinaban características de perros y osos, aunque no estaban estrechamente relacionados con ninguno de estos grupos modernos.

Los ‘amphicyonidae’ fueron un componente importante de las comunidades de carnívoros en Norteamérica y Eurasia durante gran parte de la era Cenozoica.

En África, los registros más antiguos conocidos de anficiónidos datan del Mioceno temprano, y persistieron allí hasta finales del Mioceno tardío, constituyendo los registros más recientes conocidos de este grupo.

El yacimiento de Els Casots ha proporcionado más de 5.000 fósiles de vertebrados y alberga una de las faunas mejor conservadas del Mioceno europeo.

Las excavaciones continúan aportando nuevos descubrimientos que ayudan a reconstruir la biodiversidad y los ecosistemas de una época marcada por climas más cálidos que los actuales.

Entre las entidades que participaron al hallazgo están ell Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, Universitat de València (España), Universitat Autònoma de Barcelona (España), la Universidad Complutense de Madrid (España), el Inabio (Ecuador) y el Museo Sudafricano Iziko.

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