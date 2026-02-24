Opinión
Ciencia y Ambiente
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fósil de flor de 101 millones de años es descubierta en Argentina

La relevancia del descubrimiento también radica en la escasez de yacimientos que preservan de forma conjunta restos de dinosaurios y vegetación

24 de febrero de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hallazgo permitió ampliar el conocimiento sobre la diversidad vegetal del Cretácico y destacó que estos fósiles constituyen uno de los registros de flores más antiguos de Sudamérica. (Museo Paleontológico Egidio Feruglio)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Teruel, España- El descubrimiento en la Patagonia argentina de una flor fósil de entre 6 y 9 milímetros de diámetro, encontrada en el mismo yacimiento que el dinosaurio gigante Patagotitan mayorum, refuerza la investigación internacional sobre la evolución de las plantas con flor en la que también participa la Fundación Dinópolis de Teruel, en España.

RELACIONADAS

Una investigación liderada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio–CONICET, con la colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, describió un nuevo género y especie de flor fósil en el yacimiento La Flecha.

El enclave es conocido por los restos del saurópodo Patagotitan mayorum, según señaló la Fundación Dinópolis en una nota de prensa.

La nueva especie de flor prehistótica: Patagoflora minima.
La nueva especie de flor prehistótica: Patagoflora minima. (Museo Paleontológico Egidio Feruglio )

El contraste entre ambos organismos dio nombre a la nueva especie, Patagoflora minima, que alude a su procedencia patagónica y a su reducido tamaño.

El estudio fue publicado en la revista Cretaceous Research y fue desarrollado por los paleobotánicos Giovanni Nunes, Ignacio Escapa y Rubén Cúneo, junto a María Gandolfo, de la Universidad de Cornell, y Luis Miguel Sender, de la Fundación Dinópolis.

Sender señaló que el hallazgo permitió ampliar el conocimiento sobre la diversidad vegetal del Cretácico y destacó que estos fósiles constituyen uno de los registros de flores más antiguos de Sudamérica.

Reconstrucción de posible habitat ambiental donde se encontró el fósil. Arte realizado por Ema Antonena.
Reconstrucción de posible habitat ambiental donde se encontró el fósil. Arte realizado por Ema Antonena. (Museo Paleontológico Egidio Feruglio )

La relevancia del descubrimiento también radica en la escasez de yacimientos que preservan de forma conjunta restos de dinosaurios y flores, debido a la fragilidad de estas últimas.

Con una antigüedad de 101 millones de años, los ejemplares se sitúan entre los mejor datados del antiguo continente Gondwana.

En la provincia española de Teruel (centro este) se documentaron angiospermas de edad similar, lo que convierte a este territorio en una zona clave para comparar registros y avanzar en el estudio de la evolución temprana de las plantas con flor a escala global.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
