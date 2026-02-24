Fósil de flor de 101 millones de años es descubierta en Argentina

Teruel, España- El descubrimiento en la Patagonia argentina de una flor fósil de entre 6 y 9 milímetros de diámetro, encontrada en el mismo yacimiento que el dinosaurio gigante Patagotitan mayorum, refuerza la investigación internacional sobre la evolución de las plantas con flor en la que también participa la Fundación Dinópolis de Teruel, en España.

Una investigación liderada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio–CONICET, con la colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, describió un nuevo género y especie de flor fósil en el yacimiento La Flecha.

El enclave es conocido por los restos del saurópodo Patagotitan mayorum, según señaló la Fundación Dinópolis en una nota de prensa.

La nueva especie de flor prehistótica: Patagoflora minima. (Museo Paleontológico Egidio Feruglio )

El contraste entre ambos organismos dio nombre a la nueva especie, Patagoflora minima, que alude a su procedencia patagónica y a su reducido tamaño.

El estudio fue publicado en la revista Cretaceous Research y fue desarrollado por los paleobotánicos Giovanni Nunes, Ignacio Escapa y Rubén Cúneo, junto a María Gandolfo, de la Universidad de Cornell, y Luis Miguel Sender, de la Fundación Dinópolis.

Sender señaló que el hallazgo permitió ampliar el conocimiento sobre la diversidad vegetal del Cretácico y destacó que estos fósiles constituyen uno de los registros de flores más antiguos de Sudamérica.

Reconstrucción de posible habitat ambiental donde se encontró el fósil. Arte realizado por Ema Antonena. (Museo Paleontológico Egidio Feruglio )

La relevancia del descubrimiento también radica en la escasez de yacimientos que preservan de forma conjunta restos de dinosaurios y flores, debido a la fragilidad de estas últimas.

Con una antigüedad de 101 millones de años, los ejemplares se sitúan entre los mejor datados del antiguo continente Gondwana.