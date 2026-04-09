Científicos dicen que el fósil del pulpo más antiguo del mundo ha resultado no ser un pulpo

Londres - Una criatura marina con tentáculos de hace 300 millones de años ha perdido su corona como el pulpo más antiguo del mundo, después de que científicos hallaran pruebas de que en realidad no es un pulpo.

Una investigación publicada recientemente concluye que los restos fosilizados que Guinness World Records había catalogado como el pulpo más antiguo conocido pertenecen, en cambio, a un pariente de un nautilo, un cefalópodo que tiene tentáculos y también concha.

El zoólogo de la Universidad de Reading Thomas Clements, investigador principal de los nuevos hallazgos, explicó que el fósil, Pohlsepia mazonensis, ha sido durante mucho tiempo objeto de debate científico.

“Es un fósil muy difícil de interpretar”, señaló. “Al verlo, parece como una especie de masa blanca”.

“Si lo miras y eres un investigador de cefalópodos y te interesa todo lo relacionado con los pulpos, superficialmente sí se parece mucho a un pulpo de aguas profundas”.

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La criatura, una masa de aproximadamente el tamaño de una mano humana, fue hallada en la zona de Mazon Creek, en Illinois, a unos 50 millas al suroeste de Chicago, rica en fósiles de un periodo anterior a que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra.

Su identificación como pulpo por paleontólogos en 2000 trastocó las ideas sobre la evolución de los cefalópodos de ocho tentáculos, al sugerir que surgieron mucho antes de lo que se pensaba. El siguiente fósil de pulpo más antiguo conocido tiene apenas unos 90 millones de años.

“Es una brecha enorme”, comentó Clements. “Y esa gran brecha hizo que los investigadores se preguntaran: ‘¿Es esto realmente un pulpo?’”.

Para resolver el misterio de la “masa rara”, Clements y su equipo utilizaron un sincrotrón —que emplea electrones que se mueven a gran velocidad para crear haces de luz más brillantes que el sol— para observar el interior de la roca fosilizada. Encontraron una línea de dientes conocida como rádula, común a todos los moluscos, incluidos los nautilos y los pulpos. Cada hilera tenía 11 dientes. Los pulpos tienen siete o nueve.

“Esto tiene demasiados dientes, así que no puede ser un pulpo”, afirmó Clements. “Y así nos damos cuenta de que el pulpo más antiguo del mundo en realidad es un fósil de nautilo, no un pulpo”.

Los dientes coincidían con los de un fósil de nautiloideo llamado Paleocadmus pohli que había sido encontrado en la misma zona. Clements indicó que la identificación errónea pudo haberse producido porque la criatura se descompuso y perdió su concha característica antes de fosilizarse, lo que complicó su identificación.

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Como resultado de los hallazgos publicados esta semana en la revista Proceedings of the Royal Society B, Guinness World Records dijo que ya no incluirá a Pohlsepia mazonensis como el pulpo más antiguo conocido.

El editor gerente Adam Millward manifestó que los científicos habían hecho “un descubrimiento fascinante”.

“Dejaremos en suspenso el título original de ‘fósil de pulpo más antiguo’ y esperamos revisar estas nuevas pruebas”, expresó.

Pohlsepia mazonensis recibe su nombre por su descubridor, James Pohl, y forma parte de la colección del Field Museum de Chicago.

Clements dijo que el museo no debería sentirse decepcionado por las nuevas pruebas, que significan que ahora tiene “el nautilo de tejido blando más antiguo del mundo”.

“El Field Museum tiene una pequeña colección de estos nautilos antiguos, lo cual, como investigador de cefalópodos, creo que es probablemente lo mejor que existe”, añadió.

Se solicitó un comentario al museo.

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