Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Estuario de la Bahía de San Juan invita a participar en el Día de Calidad de Agua

Los ciudadanos podrán hacer monitoreos sencillos en playas, lagunas, canales, quebradas, charcas y bahías

8 de abril de 2026 - 5:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Día de Calidad de Agua es considerado el evento de ciencia ciudadana más grande a nivel isla. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Estuario de la Bahía de San Juan (Estuario) invitó a participar, el sábado 18 de abril, de su decimoctavo Día de Calidad de Agua, el evento de ciencia ciudadana más grande a nivel isla.

RELACIONADAS

A través monitoreos sencillos en más de 200 puntos a través de Puerto Rico, los ciudadanos tendrán la oportunidad de evaluar la calidad del agua de lugares que escojan. Este año, se llevará a cabo por un período de dos horas, de 9:00 a 11:00 a.m.

Las estaciones que recibirán a los ciudadanos están enumeradas en la página de internet del Estuario y en sus redes sociales (EstuarioSanJuan). Los puntos seleccionados se encuentran en playas, lagunas, canales, quebradas, charcas y bahías. Los ciudadanos que participan aportan al “World Water Quality Monitoring Day”.

“El Día de Calidad de Agua nos invita a reflexionar sobre la importancia de este recurso vital para todos. En los pasados meses, hemos visto cuán necesario es el agua para lograr un balance saludable en nuestras vidas. Contar con agua segura es fundamental para lograr vivir dignamente”, expresó Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario, en comunicado de prensa.

“El llamado de acción para los ciudadanos durante este día es de conservar este valioso recurso. La dinámica de monitorear el agua ofrece la oportunidad de comprometernos a cuidarlo”, agregó.

Los participantes deben identificar un cuerpo de agua cercano a ellos, recibirán un kit de calidad de agua, libre de costo y, luego, deben proveer la información recopilada, que el Estuario recogerá en una base de datos. Las pruebas ofrecerán una idea general del estado de calidad de los cuerpos de agua a nivel isla.

Las semanas previo al Día de Calidad de Agua servirán de oportunidad para que los ciudadanos curiosos que quieran aprender sobre cómo monitorear utilizando el kit de calidad de agua lo hagan a través de talleres de adiestramiento.

Torres Barreto destacó que este evento es posible gracias a “colaboradores claves” como Ford-Donativos Ambientales, Earth Eco Water Challenge, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Agencia federal de Protección Ambiental y el Municipio de Bayamón, así como organizaciones ambientales y comunitarias, entre otras.

En la página web y las redes sociales del Estuario también hay más información sobre el registro y los talleres de adiestramiento.

Tags
Calidad del aguaMedioambiente
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 8 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: