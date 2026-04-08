Estuario de la Bahía de San Juan invita a participar en el Día de Calidad de Agua

El Estuario de la Bahía de San Juan (Estuario) invitó a participar, el sábado 18 de abril, de su decimoctavo Día de Calidad de Agua, el evento de ciencia ciudadana más grande a nivel isla.

A través monitoreos sencillos en más de 200 puntos a través de Puerto Rico, los ciudadanos tendrán la oportunidad de evaluar la calidad del agua de lugares que escojan. Este año, se llevará a cabo por un período de dos horas, de 9:00 a 11:00 a.m.

Las estaciones que recibirán a los ciudadanos están enumeradas en la página de internet del Estuario y en sus redes sociales (EstuarioSanJuan). Los puntos seleccionados se encuentran en playas, lagunas, canales, quebradas, charcas y bahías. Los ciudadanos que participan aportan al “World Water Quality Monitoring Day”.

“El Día de Calidad de Agua nos invita a reflexionar sobre la importancia de este recurso vital para todos. En los pasados meses, hemos visto cuán necesario es el agua para lograr un balance saludable en nuestras vidas. Contar con agua segura es fundamental para lograr vivir dignamente”, expresó Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario, en comunicado de prensa.

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“El llamado de acción para los ciudadanos durante este día es de conservar este valioso recurso. La dinámica de monitorear el agua ofrece la oportunidad de comprometernos a cuidarlo”, agregó.

Los participantes deben identificar un cuerpo de agua cercano a ellos, recibirán un kit de calidad de agua, libre de costo y, luego, deben proveer la información recopilada, que el Estuario recogerá en una base de datos. Las pruebas ofrecerán una idea general del estado de calidad de los cuerpos de agua a nivel isla.

Las semanas previo al Día de Calidad de Agua servirán de oportunidad para que los ciudadanos curiosos que quieran aprender sobre cómo monitorear utilizando el kit de calidad de agua lo hagan a través de talleres de adiestramiento.

Torres Barreto destacó que este evento es posible gracias a “colaboradores claves” como Ford-Donativos Ambientales, Earth Eco Water Challenge, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Agencia federal de Protección Ambiental y el Municipio de Bayamón, así como organizaciones ambientales y comunitarias, entre otras.