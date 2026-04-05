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Keiko Fujimori mantiene el primer lugar en preferencias en Perú, señalan las últimas encuestas

La hija de Alberto Fujimori recibe 18.1% de los votos válidos

5 de abril de 2026 - 4:23 PM

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Las trabajos se difundieron poco antes de que este lunes empiecen a regir una serie de restricciones previas a los comicios, entre ellas la prohibición de difusión de encuestas a nivel nacional. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se mantiene en el primer lugar de las preferencias a una semana de las elecciones presidenciales en Perú, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga, señalaron las últimas encuestas publicadas este domingo en el país andino.

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Las trabajos se difundieron poco antes de que este lunes empiecen a regir una serie de restricciones previas a los comicios, entre ellas la prohibición de difusión de encuestas a nivel nacional.

Un simulacro de votación realizado por la empresa privada Datum para el diario El Comercio, señaló que Fujimori recibe un 18.1% de los votos válidos, en lo que se excluye los votos en blanco y anulados, tal como hará el jurado electoral.

La siguen, en un virtual empate técnico, Álvarez y López Aliaga, con 10.8% y 10.3% de los votos válidos, respectivamente; el centroderechista Jorge Nieto, con 7.2%; el izquierdista Roberto Sánchez, con 7%; el derechista Ricardo Belmont, con 6.5%; la centrista Marisol Pérez Tello, con 4.6%; y el izquierdista Alfonso López Chau, con 4.6%.

Al respecto, la directora de Datum, Urpi Torrado, remarcó en El Comercio que, a una semana de las elecciones peruanas “nada está definido”, porque “el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto”.

Según su ficha técnica, este trabajo se hizo a nivel nacional del 1 al 4 de abril pasado con una muestra de 3,000 personas y tiene un margen de error de 1.8% y un nivel de confianza del 95%.

Los otros sondeos de opinión

Otra encuesta, realizada por la empresa privada CPI y publicada este domingo para la emisora RPP, coincidió en que Fujimori mantiene el primer lugar, con un 11.8%, seguida por López Aliaga, con un 9.2%, y Álvarez, con un 8.5%.

Tras estos candidatos aparecen López Chau, con 6.0%; Nieto, con 4.8%; y Belmont, con 4.3%.

En un simulacro de votación realizado por la misma empresa, Fujimori obtuvo un 13.3%, López Aliaga un 10.6%, Álvarez un 9.7%, López Chau un 6.8%, Nieto un 5.3%, Belmont un 4.9%, Pérez Tello un 4.4% y Sánchez un 4.3%.

La ficha técnica indicó que el estudio de CPI se hizo el 3 y 4 de abril a 2,000 personas de zonas urbanas y rurales del país, y tiene un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error de 2.2%.

Un tercer sondeo, a cargo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicado por el diario La República, indicó que Fujimori ocupa el primer lugar, con 10%, seguida por López Aliaga, con 8.7%; Álvarez, con 6.9%; Sánchez, con 6.7%; López Chau con 6.3%; Nieto con 5.4 %; y Belmont, con 5.2%.

Este trabajo precisó que Fujimori, López Aliaga, Álvarez, Nieto y Belmont concentran a la mayor parte de sus votantes en Lima, mientras que Sánchez y López Chau tienen apoyo en otras regiones y en las zonas rurales del país.

A los comicios del 12 de abril han sido convocados más de 27 millones de peruanos para elegir al nuevo presidente para el período 2026-2031, además de 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, programada para el domingo 7 de junio.

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