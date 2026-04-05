Keiko Fujimori mantiene el primer lugar en preferencias en Perú, señalan las últimas encuestas

La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se mantiene en el primer lugar de las preferencias a una semana de las elecciones presidenciales en Perú, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga, señalaron las últimas encuestas publicadas este domingo en el país andino.

Las trabajos se difundieron poco antes de que este lunes empiecen a regir una serie de restricciones previas a los comicios, entre ellas la prohibición de difusión de encuestas a nivel nacional.

Un simulacro de votación realizado por la empresa privada Datum para el diario El Comercio, señaló que Fujimori recibe un 18.1% de los votos válidos, en lo que se excluye los votos en blanco y anulados, tal como hará el jurado electoral.

La siguen, en un virtual empate técnico, Álvarez y López Aliaga, con 10.8% y 10.3% de los votos válidos, respectivamente; el centroderechista Jorge Nieto, con 7.2%; el izquierdista Roberto Sánchez, con 7%; el derechista Ricardo Belmont, con 6.5%; la centrista Marisol Pérez Tello, con 4.6%; y el izquierdista Alfonso López Chau, con 4.6%.

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Al respecto, la directora de Datum, Urpi Torrado, remarcó en El Comercio que, a una semana de las elecciones peruanas “nada está definido”, porque “el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto”.

Según su ficha técnica, este trabajo se hizo a nivel nacional del 1 al 4 de abril pasado con una muestra de 3,000 personas y tiene un margen de error de 1.8% y un nivel de confianza del 95%.

Los otros sondeos de opinión

Otra encuesta, realizada por la empresa privada CPI y publicada este domingo para la emisora RPP, coincidió en que Fujimori mantiene el primer lugar, con un 11.8%, seguida por López Aliaga, con un 9.2%, y Álvarez, con un 8.5%.

Tras estos candidatos aparecen López Chau, con 6.0%; Nieto, con 4.8%; y Belmont, con 4.3%.

En un simulacro de votación realizado por la misma empresa, Fujimori obtuvo un 13.3%, López Aliaga un 10.6%, Álvarez un 9.7%, López Chau un 6.8%, Nieto un 5.3%, Belmont un 4.9%, Pérez Tello un 4.4% y Sánchez un 4.3%.

La ficha técnica indicó que el estudio de CPI se hizo el 3 y 4 de abril a 2,000 personas de zonas urbanas y rurales del país, y tiene un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error de 2.2%.

Un tercer sondeo, a cargo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicado por el diario La República, indicó que Fujimori ocupa el primer lugar, con 10%, seguida por López Aliaga, con 8.7%; Álvarez, con 6.9%; Sánchez, con 6.7%; López Chau con 6.3%; Nieto con 5.4 %; y Belmont, con 5.2%.

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Este trabajo precisó que Fujimori, López Aliaga, Álvarez, Nieto y Belmont concentran a la mayor parte de sus votantes en Lima, mientras que Sánchez y López Chau tienen apoyo en otras regiones y en las zonas rurales del país.

A los comicios del 12 de abril han sido convocados más de 27 millones de peruanos para elegir al nuevo presidente para el período 2026-2031, además de 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.