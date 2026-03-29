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Puerto Rico vence a Islas Vírgenes y se proclama campeón del FIFA Series en Bayamón

El onceno boricua se impuso 2-0 en el Estadio Juan Ramón Loubriel para asegurar el título

29 de marzo de 2026 - 1:50 PM

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Jeremy de León (10) generó la jugada del primer tanto tras controlar un balón largo de Giovanni Calderón. (FIFA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La selección masculina de Puerto Rico derrotó el sábado, 2-0, a Islas Vírgenes estadounidenses para proclamarse campeona del FIFA Series 2026, en un partido celebrado en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón.

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Los goles del conjunto boricua llegaron por conducto de Jeremy de León, de penal al minuto 20, y un autogol de Jeff Blaschka al 45.

De León fue la figura del encuentro. El atacante de 22 años —cedido por el Real Madrid Castilla al Hércules CF— generó la jugada del primer tanto tras controlar un balón largo de Giovanni Calderón, superar al guardameta Whelan Joseph y provocar la falta dentro del área. El propio jugador se encargó de ejecutar el penal con precisión para abrir el marcador.

Puerto Rico amplió la ventaja justo antes del descanso en una jugada colectiva que incluyó un pase de tacón de Leandro Antonetti y una acción en la que Blaschka terminó enviando el balón a su propia portería.

El equipo dirigido por Charlie Trout dominó el segundo tiempo y mantuvo el control del partido, aunque no logró aumentar la diferencia en el marcador. Aun así, el resultado fue suficiente para asegurar el título ante la afición boricua.

En el partido por el tercer lugar, que también se celebró en el estadio bayamonés, Guam goleó 6-0 a Samoa Americana. Levi Berg anotó en dos ocasiones, mientras que Elijah Ochoa, Alec Taitague y James Gómez también marcaron. El otro tanto fue un autogol de Alii Mitchell.

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Federación Puertorriqueña de FútbolFútbol profesionaljeremy-de-leonFIFASelección Nacional de Fútbol Masculino Leandro Antonetti
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