Puerto Rico alcanza su mejor posición histórica en el ranking femenino de la FIFA

La Selección Nacional Absoluta femenina escaló cuatro posiciones en el ranking mundial de la FIFA —desde la última actualización del 11 de diciembre de 2025— y se ubicó en el puesto número 76, el más alto en su historia.

Su puesto anterior era el número 80.

La actualización se hizo pública el 18 de marzo, informó la Federación Puertorriqueña de Fútbol en un comunicado de prensa, en el que también se destacó que Puerto Rico ocupa el octavo lugar entre las 41 federaciones miembro de la CONCACAF.

Con 1,296.78 puntos, el combinado nacional acumula cinco victorias en sus más recientes compromisos. Se impuso 1-0 y 2-1 ante Guatemala en dos partidos amistosos celebrados el 28 y 31 de mayo de 2025, y el 1 de diciembre goleó 7-0 a Santa Lucía en su estreno en las clasificatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027.

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Luego, sumó dos triunfos contundentes en el clasificatorio al vencer 10-0 a San Vicente y las Granadinas y 9-0 a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en partidos celebrados el 27 de febrero y el 5 de marzo, respectivamente.

Su próximo compromiso en el proceso clasificatorio será el 18 de abril ante México en el Estadio Nemesio Díez, en Toluca. La próxima actualización oficial del ranking será el 20 de abril.

Por su parte, el onceno masculino se mantiene en la posición 156 del ranking desde la actualización del 19 de noviembre de 2025, cuando escaló un puesto respecto al listado revelado el 17 de octubre de ese mismo año.

La próxima actualización está prevista para el 31 de marzo. El mejor puesto en su historia ha sido el 97, alcanzado el 14 de marzo de 1994.

En sus últimos cuatro partidos, empató 1-1 ante Nicaragua en un amistoso disputado el 1 de junio de 2025.

Luego cayó 1-0 frente a Surinam el 6 de junio en las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial 2026. Posteriormente, derrotó 2-1 a San Vicente y las Granadinas el 10 de junio, también en eliminatorias. Más adelante, sufrió una derrota 6-0 ante Argentina en un amistoso celebrado el 14 de octubre.

El equipo regresará al campo el 25 de marzo, cuando enfrente a Guam en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón como parte del FIFA Series 2026.

La clasificación mundial masculina, vigente desde 1992, suele publicarse tras la conclusión de los partidos correspondientes a cada fecha internacional.

Sin embargo, se informó que, a partir de este mes de marzo, comenzará a actualizarse de forma provisional en tiempo real durante los encuentros que se disputen alrededor del mundo.