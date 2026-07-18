Messi sobre la foto con Yamal: “Es una locura porque es la vida”

Nueva York - Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

---

En un mismo escenario, el prestigio de las leyendas del deporte que se congregaron simultáneamente para acompañar a Lionel Messi encandilaba.

Presentes: Novak Djokovic, el hombre con más títulos en los torneos de Grand Slam del tenis; Tom Brady, el quarterback con más títulos del Super Bowl; y Kevin Durant, el único jugador con cuatro medallas olímpicas de oro en el baloncesto masculino.

¿Qué anhelaban los tres en un centro de convenciones de Nueva York? Se querían sacar una selfie con Messi.

Y así fue, a menos de varias horas de enfrentar a España por el título del Mundial 2026, el crack de 39 años describió lo que incita a un equipo que busca convertirse en el primero que revalida el título desde que Brasil lo logró en 1958 y 1962.

PUBLICIDAD

Argentina podría añadir una cuarta estrella a su casaca, sumándola a las obtenidas en 1978, 1986 y 2022.

A una pregunta de Djokovic, el capitán albiceleste lo resumió así: “Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, divertirnos y pasarla bien, sea cual sea el lugar, sea en un colegio, la calle o un equipo”.

“Creo que nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien”, añadió en su mensaje. “Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar pero es un deporte colectivo, el rival juega y no siempre se puede ganar”.

“De chico fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, resumió.

Cuando Messi terminó, Djokovic simplemente dijo: “Gracias, Leo”.

Messi, acompañado por el seleccionador argentino Lionel Scaloni y el arquero Emiliano Martínez, participó en el Fanatics Fest en la antesala de la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La FIFA capitalizó el Fanatics Fest, una convención de cuatro días del deporte en el Javits Center de Nueva York, repleta de firmas de autógrafos y apariciones de celebridades, como el telón de fondo como parte de las ruedas de prensa oficiales.

Cientos de personas tuvieron la oportunidad de poder ver a Messi en un entorno que usualmente no está abierto al público.

La idea era que Messi, el “Dibu” Martínez, el capitán español Rodri Hernández y los dos seleccionadores —Scaloni y Luis De la Fuente — respondieran a preguntas de otras estrellas del deportes.

PUBLICIDAD

Un Lionel Messi con 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses de edad, durante un sesión de fotos en septiembre de 2007 en el vestuario del estadio Camp Nou de Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) (Joan Monfort)

Brady pregunta sobre la foto

A Brady le tocó indagar a Messi sobre una foto de 2007 que volvió a adquirir notoriedad tras confirmarse el cruce Argentina-España en la final esta semana.

Es una en la que Messi aparece bañando a un adorable bebé que creció y se convirtió en Lamine Yamal , la estrella española de 19 años.

“Esa foto es una locura porque es la vida. Yo me hice una foto cuando era bebé y el que estemos los dos enfrentándonos en una final de la Copa del Mundo es una locura”, dijo Messi. ”Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona y nosotros intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión”.