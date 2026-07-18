Fiesta de batazos de los Nationals produce 21 hits y 23 anotaciones contra los Athletics

West Sacramento, California - El venezolano Andrés Chaparro bateó de 5-4 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas, mientras que los Nationals de Washington le propinaron a los Athletics su décima derrota consecutiva en una aplastante victoria de 23-4 el viernes por la noche.

Las 23 carreras igualaron el segundo mejor registro en la historia de la franquicia. Washington también anotó 23 carreras contra los Mets de Nueva York el 30 de abril de 2017, dos menos que el récord del club establecido contra los Mets el 31 de julio de 2018.

Curtis Mead terminó con cuatro hits y tres carreras impulsadas para ayudar a Washington (49-49) a poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Mead y Chaparro anotaron cuatro carreras cada uno, mientras que los Nationals lograron un récord de temporada con 21 hits.

Cade Cavalli (6-4) ponchó a nueve bateadores y no otorgó bases por bolas en seis entradas para llevarse la victoria. Solo permitió el jonrón de dos carreras de Tyler Soderstrom en la cuarta entrada para los Athletics, que han perdido 14 de sus últimos 15 partidos.

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Riley Cornelio ponchó a cinco bateadores en dos entradas sin permitir carreras para los Nationals antes de que Shea Langeliers conectara su jonrón número 22 en una novena entrada de dos carreras contra Jorbit Vivas.

Mead conectó un doble de dos carreras contra el novato Gage Jump (3-5) en la tercera entrada, y luego anotó con un sencillo de Chaparro para poner el marcador 3-0.

Mead conectó un sencillo con un out en la quinta entrada antes de anotar con el jonrón de Chaparro para poner el marcador 6-2. Dylan Crews recibió una base por bolas con dos outs antes del primer jonrón en las Grandes Ligas del novato Harry Ford para una ventaja de 8-2.

James Wood y Chaparro conectaron sencillos de dos carreras en la sexta entrada, en la que anotaron seis carreras, ampliando la ventaja a 14-2.

Mead conectó un doble productor antes del tercer jonrón de Chaparro en la temporada, un batazo de tres carreras que puso el marcador 18-2 en la séptima entrada.

Crews conectó un doble productor en la novena entrada, lo que le dio a cada bateador de los Nationals al menos un hit. Daylen Lile fue el único bateador de Washington que no había anotado hasta que conectó un jonrón de tres carreras para coronar una novena entrada de cinco carreras contra el jardinero Carlos Cortés, quien comenzó la noche como bateador designado.

Jump permitió cuatro carreras —tres limpias— en 3.2 entradas, pero ponchó a ocho. Cinco relevistas de los Athletics permitieron 19 carreras y 17 hits en 5.1 entradas. Yunior Tur permitió seis carreras en dos entradas en su debut en las Grandes Ligas.

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El novato de los Athletics, Tommy White, conectó un doble en la octava entrada de su debut y terminó con un hit en cuatro turnos al bate.