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Los Mets jonronean tres veces y arrancan ganando tras la pausa del Juego de Estrellas

El venezolano Francisco Álvarez conectó dos de los tres cuadrangulares de Nueva York sobre los Phillies

17 de julio de 2026 - 9:42 AM

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Francisco Alvarez, de los Mets de Nueva York, conecta un jonrón solitario durante la tercera entrada del partido del jueves contra los Phillies de Filadelfia. (Chris Szagola)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Filadelfia - El venezolano Francisco Alvarez conectó dos jonrones, Brett Baty también la sacó del parque y los Mets de Nueva York derrotaron 4-1 la noche del jueves a los Phillies de Filadelfia, en el primer juego de las Grandes Ligas tras la pausa del Juego de Estrellas.

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La hora de inicio se adelantó una hora y los equipos jugaron bajo un cielo brumoso, con una calidad del aire en deterioro debido al humo que llegó a la región desde incendios forestales que ardían en Canadá y Minnesota.

Christian Scott (3-1) lanzó 5.2 entradas sin permitir carreras por los Mets, que conectaron sus tres jonrones solitarios ante el abridor Aaron Nola.

El toletero dominicano Juan Soto fue retirado en la octava entrada por molestias en la pantorrilla izquierda. Soto se perdió cerca de 2 1/2 semanas en abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

Alvarez envió un slider 1-2 por encima de la cerca del jardín central en la tercera entrada. El receptor sumó su undécimo jonrón de la temporada en la séptima, cuando conectó cuadrangular consecutivo con Baty.

A.J. Ewing añadió una carrera de seguridad para los Mets con un doble productor en la novena. Devin Williams consiguió tres outs rápidos para su salvamento número 100 de por vida y el decimocuarto de esta temporada.

Scott permitió tres hits y ponchó a siete.

Fue el único partido de la jornada en las Grandes Ligas.

Los Mets continúan rezagados en la carrera por clasificar a los ‘playoffs’. Están a 15.5 juegos del primer lugar en la División Este de la Liga Nacional, y a 11.5 partidos del tercer boleto comodín hacia la postemporada, con ocho equipos por encima de ellos en esa puja por el último ‘wild card’.

Tags
Mets de Nueva YorkGrandes LigasPhillies de PhiladelphiaJuan Soto
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