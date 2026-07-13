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Francisco Lindor: “Es inaceptable cómo estamos jugando”

El campocorto puertorriqueño asumió la responsabilidad por un costoso error que abrió la puerta a la remontada de los Red Sox

13 de julio de 2026 - 10:40 PM

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Francisco Lindor no pudo completar una jugada para doble matanza en la novena entrada, un error que permitió a los Red Sox mantenerse con vida y remontar el partido. (Pamela Smith)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego de la derrota 3-2 ante los encendidos Red Sox de Boston, marcada por un costoso error suyo en la novena entrada, el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor calificó como “inaceptable” el desempeño de los Mets de Nueva York y asumió la responsabilidad por el revés.

Un error de Lindor en el noveno episodio mantuvo con vida a los Red Sox, que empataron el juego 2-2 antes de imponerse en la décima entrada. El roletazo que pasó por el guante del boricua parecía encaminado a convertirse en una doble matanza que habría sellado la victoria de los Mets.

Tras el partido, al boricua le preguntaron qué debía sentir la fanaticada ante el mal momento del equipo, y el boricua no rehuyó la responsabilidad.

“Es inaceptable. No deberían estar contentos con nuestra situación actual, ni con cómo estamos jugando, ni con cómo estoy jugando yo”, respondió.

El error terminó opacando una destacada actuación ofensiva de Lindor, quien había sido el principal responsable de la ventaja de 2-0 de los Mets. En la primera entrada conectó un doble impulsor para abrir el marcador y, en la sexta, añadió un cuadrangular solitario para ampliar la ventaja.

Sin embargo, todo cambió con la pifia defensiva en la novena.

“No terminé la jugada y eso es inaceptable. No estoy jugando al nivel que me exijo ni cumpliendo con los estándares de la organización. Tengo que mejorar”, añadió.

Los Mets, dueños de la nómina más alta de las Grandes Ligas, cerraron la primera mitad de la temporada con la derrota y una barrida a manos de los Red Sox en la serie disputada en Nueva York.

El equipo llega al receso del Juego de Estrellas en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional, con marca de 40-57. Se encuentra a 12 juegos de los líderes Braves de Atlanta y posee el segundo peor récord de la liga.

Lindor regresó a la acción a finales de junio tras perderse cerca de dos meses por una lesión en la muñeca derecha. En lo que va de temporada batea para .216, con cinco jonrones y 12 carreras impulsadas en 153 turnos al bate.

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Mets de Nueva YorkFrancisco LindorGrandes LigasBéisbol
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