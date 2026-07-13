“Me tiraron al fuego desde el día uno”: la rápida adaptación de Daniel Rivera con los Gigantes

El dirigente Carlos González no le dio tregua a su nuevo recluta de los Gigantes de Carolina/Canóvanas, el delantero Daniel Rivera, desde su llegada al equipo en 2026.

La tercera selección de primera ronda del sorteo de jugadores de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue enviada de inmediato a sudar en una de las canchas más exigentes del torneo: “El Calentón”, en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas.

“Me tiraron al fuego desde el día uno”, comentó Rivera, de 24 años, a El Nuevo Día, sin intimidarse ante el reto.

“Es lo que todo jugador quiere en su carrera, que te den la oportunidad. A muchos jugadores cuando llegan no se la dan y me la dieron a mí. Siento orgullo por eso”, agregó.

Rivera disputó 20.7 minutos en los 34 partidos de la fase regular, en los que promedió 9.4 puntos y 3.3 rebotes, números que le valieron el premio de Novato del Año.

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“Me tuve que adaptar rápidamente, creando relaciones con los jugadores, con los entrenadores y la gerencia. Me recibieron y he aprendido mucho hasta ahora”, indicó el joven canastero, quien jugó tres años en la Universidad de Alabama en Birmingham, en la primera división de la NCAA.

Daniel Rivera cargó con el premio de Novato del Año 2026 del BSN. (BSN)

La “escuela” rindió frutos y ahora Rivera busca graduarse en la postemporada. En el primer partido de la semifinal de la Conferencia A ante los campeones defensores Vaqueros de Bayamón, el novato terminó con 10 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en el triunfo 78-69 en el complicado Coliseo Rubén Rodríguez.

El sábado, finalizó con siete tantos y cinco rebotes en la derrota 73-71 como local.

Para González, la oportunidad de Rivera llegó de inmediato debido a las múltiples bajas que sufrió la escuadra campeona de 2023 durante el torneo.

“Le expliqué que, desde que llegó, no todo el mundo tiene esa oportunidad de ser novato y jugar por diversas situaciones”, indicó el también técnico nacional.

“Tuvo que jugar más minutos de lo que normalmente juega un ‘rookie’. Respondió de manera positiva, hizo lo que se le pedía y se graduó. Ha comenzado juegos y también sale del banco. Hoy día, lo necesitamos. No es que yo se lo regalé, pero puso su parte y sacó provecho”, resaltó.

En el inicio de los playoffs, Rivera ahora comparte el tabloncillo con la primera selección del sorteo, el alero Chad Baker-Mazara, quien también le ha dado una inyección de energía y frescura al conjunto gigante.