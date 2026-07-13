Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de julio de 2026
81°Bruma
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

“Me tiraron al fuego desde el día uno”: la rápida adaptación de Daniel Rivera con los Gigantes

El Novato del Año del BSN asumió un rol importante desde su llegada y ahora aporta en la búsqueda del campeonato

13 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daniel Rivera, de los Gigantes, controla el balón contra Jordan Cintrón, de los Vaqueros, en un partido de postemporada del BSN. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El dirigente Carlos González no le dio tregua a su nuevo recluta de los Gigantes de Carolina/Canóvanas, el delantero Daniel Rivera, desde su llegada al equipo en 2026.

RELACIONADAS

La tercera selección de primera ronda del sorteo de jugadores de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue enviada de inmediato a sudar en una de las canchas más exigentes del torneo: “El Calentón”, en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas.

“Me tiraron al fuego desde el día uno”, comentó Rivera, de 24 años, a El Nuevo Día, sin intimidarse ante el reto.

“Es lo que todo jugador quiere en su carrera, que te den la oportunidad. A muchos jugadores cuando llegan no se la dan y me la dieron a mí. Siento orgullo por eso”, agregó.

Rivera disputó 20.7 minutos en los 34 partidos de la fase regular, en los que promedió 9.4 puntos y 3.3 rebotes, números que le valieron el premio de Novato del Año.

“Me tuve que adaptar rápidamente, creando relaciones con los jugadores, con los entrenadores y la gerencia. Me recibieron y he aprendido mucho hasta ahora”, indicó el joven canastero, quien jugó tres años en la Universidad de Alabama en Birmingham, en la primera división de la NCAA.

Daniel Rivera cargó con el premio de Novato del Año 2026 del BSN.
Daniel Rivera cargó con el premio de Novato del Año 2026 del BSN. (BSN)

La “escuela” rindió frutos y ahora Rivera busca graduarse en la postemporada. En el primer partido de la semifinal de la Conferencia A ante los campeones defensores Vaqueros de Bayamón, el novato terminó con 10 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en el triunfo 78-69 en el complicado Coliseo Rubén Rodríguez.

El sábado, finalizó con siete tantos y cinco rebotes en la derrota 73-71 como local.

Para González, la oportunidad de Rivera llegó de inmediato debido a las múltiples bajas que sufrió la escuadra campeona de 2023 durante el torneo.

“Le expliqué que, desde que llegó, no todo el mundo tiene esa oportunidad de ser novato y jugar por diversas situaciones”, indicó el también técnico nacional.

“Tuvo que jugar más minutos de lo que normalmente juega un ‘rookie’. Respondió de manera positiva, hizo lo que se le pedía y se graduó. Ha comenzado juegos y también sale del banco. Hoy día, lo necesitamos. No es que yo se lo regalé, pero puso su parte y sacó provecho”, resaltó.

En el inicio de los playoffs, Rivera ahora comparte el tabloncillo con la primera selección del sorteo, el alero Chad Baker-Mazara, quien también le ha dado una inyección de energía y frescura al conjunto gigante.

Con la serie igualada a un triunfo por bando, los Gigantes regresan el lunes al Coliseo Rubén Rodríguez para disputar el tercer partido ante Bayamón.

Tags
Gigantes de CarolinaBSNBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: