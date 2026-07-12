Abimelec Ortiz pone a celebrar a su gente con su primer imparable en las Grandes Ligas

Abimelec Ortiz debutó este domingo en las Grandes Ligas con los Nationals de Washington ante los Yankees de Nueva York y tardó poco en complacer a la familia que lo vio jugar desde las gradas del estadio capitalino.

Como bateador designado, el zurdo Ortiz conectó un doblete entre los jardines central e izquierdo en su segundo turno al bate. El batazo de línea salió despedido a 105 millas por hora.

Fue su segundo turno en la eventual derrota 5-3 de los Nationals ante los Yankees, que jugaron como visitantes en Washington. En su primera aparición al plato, Ortiz bateó para doble matanza.

Ortiz fue sustituido en la sexta entrada por Curtis Mead, quien conectó un jonrón en su primer turno del partido. Luego del encuentro, los Nationals anunciaron que Mead fue enviado nuevamente a Triple A.

En las gradas del estadio estaba la familia del bayamonés, egresado de la Academia de Béisbol Carlos Beltrán, en el municipio de Florida. Sus allegados celebraron de pie el primer imparable de Ortiz en las Mayores, con celulares en mano y saludando al jugador, quien respondió al gesto desde el terreno.

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Ortiz, de 24 años y quien pertenecía a los Rangers de Texas antes de unirse a los Nationals, acumulaba 16 jonrones y 59 carreras impulsadas en 71 partidos en Triple A cuando recibió el llamado a las Grandes Ligas.