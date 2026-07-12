Kiria Tapia sigue perfecta: vence a Alba Sánchez y mejora a 10-0

Kiria Tapia dio otro paso firme hacia una oportunidad titular al mantener intacto su invicto profesional con una victoria por decisión unánime sobre la española Alba Sánchez la noche del sábado en la cartelera “Queen of the Ring”, celebrada en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan.

Los tres jueces otorgaron el combate a la puertorriqueña con tarjetas idénticas de 80-72, resultado que elevó su récord a 10-0, con un nocaut, mientras Sánchez cayó a 9-5, y dos nocauts.

La victoria de la campeona de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 llega apenas días después de que Tapia expresara su confianza en que la esperada oportunidad de disputar un campeonato mundial está cada vez más cerca.