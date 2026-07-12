Kiria Tapia sigue perfecta: vence a Alba Sánchez y mejora a 10-0
La boricua dominó los ocho asaltos y dio otro paso hacia la pelea por el título mundial que espera disputar antes de finalizar el año
12 de julio de 2026 - 3:16 PM
12 de julio de 2026 - 3:16 PM
Kiria Tapia dio otro paso firme hacia una oportunidad titular al mantener intacto su invicto profesional con una victoria por decisión unánime sobre la española Alba Sánchez la noche del sábado en la cartelera “Queen of the Ring”, celebrada en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan.
Los tres jueces otorgaron el combate a la puertorriqueña con tarjetas idénticas de 80-72, resultado que elevó su récord a 10-0, con un nocaut, mientras Sánchez cayó a 9-5, y dos nocauts.
La victoria de la campeona de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 llega apenas días después de que Tapia expresara su confianza en que la esperada oportunidad de disputar un campeonato mundial está cada vez más cerca.
“Después de esta pelea, tengo dos compromisos más este año. Si todo sale bien, creo que podría estar peleando por un título antes de que se acabe el año”, dijo la púgil en entrevista con El Nuevo Día, al revelar que su equipo contempla buscar una corona en las 130 libras, aunque también evalúa la posibilidad de competir en las 126.
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