Nunca antes las cuatro mejores selecciones habían llegado juntas tan lejos en un Mundial

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Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirán, por primera vez en la historia del torneo, a las cuatro selecciones que ocupan los primeros puestos del ranking mundial de la FIFA: Francia, España, Inglaterra y Argentina.

El dato refleja el dominio de las principales potencias del fútbol internacional y garantiza que el próximo campeón del mundo será una selección con una vasta tradición mundialista. Argentina aspira a conquistar su cuarta Copa del Mundo y defender con éxito el título obtenido en Catar 2022; Francia busca su tercera corona; mientras que España e Inglaterra intentarán sumar apenas su segundo campeonato mundial.

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Pero antes de pensar en la final del 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las cuatro selecciones deberán superar un último desafío. Francia se medirá con España el martes a las 3:00 p.m., mientras que Argentina enfrentará a Inglaterra a la misma hora en unas semifinales que también definirán cuál de las grandes rivalidades recientes del fútbol tendrá un nuevo capítulo.

La combinación de resultados deja abiertas cuatro posibles finales, cada una con ingredientes suficientes para marcar una época.

“Lo que consiguió este equipo ante Suiza es histórico, estar en otra semifinal”, declaró el seleccionador argentino Lionel Scaloni, luego de que la albiceleste derrotara 3-1 al onceno europeo.

Posibles escenarios

Una clasificación de Francia e Inglaterra daría paso a una final inédita entre dos gigantes. Los ingleses disputarían su primera final mundialista desde el título conquistado en 1966, mientras que los franceses alcanzarían su tercer baile de coronación consecutivo, tras los de Rusia 2018 y Catar 2022. Además, el encuentro ofrecería duelos entre compañeros de clubes como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, del Real Madrid, así como Harry Kane y Michael Olise, del Bayern Múnich. Inglaterra también tendría la oportunidad de cobrar revancha tras su eliminación ante Francia en los cuartos de final de Catar 2022.

Por otro lado, si Francia y Argentina avanzan, el fútbol revivirá una de las finales más memorables de todos los tiempos: la de Catar 2022. La albiceleste buscaría defender el título y convertirse en la primera selección en revalidar la Copa del Mundo desde Brasil en 1962, mientras que los franceses intentarían desquitarse de la derrota sufrida en la tanda de penales hace tres años y medio. El posible enfrentamiento también volvería a poner frente a frente a Lionel Messi y Mbappé, actuales máximos goleadores del torneo con ocho tantos cada uno.

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Mientras, en caso de que España e Inglaterra prevalezcan en sus respectivas semifinales, el Mundial ofrecería una revancha de la final de la Eurocopa 2024, cuando “La Roja” se impuso 2-1 para conquistar el campeonato continental. Ambas selecciones persiguen su segundo título mundial y volverían a enfrentarse por primera vez en una Copa del Mundo desde España 1982.

La cuarta posibilidad enfrentaría a España y Argentina en una final inédita en esta instancia del torneo. Sería un choque entre el vigente campeón de Europa y el campeón del mundo, además del primer enfrentamiento mundialista entre ambos desde Inglaterra 1966. El duelo también tendría un atractivo generacional con Messi frente a (Lamine) Yamal. Si España levanta el trofeo, obtendría su segunda estrella; si lo hace Argentina, alcanzaría su cuarta corona y quedaría a solo un título del récord de Brasil, igualando además a Alemania e Italia en campeonatos mundiales.

“Ningún equipo nos ha jugado de tú a tú. Todos se quedan atrás contra nosotros”, comentó Yamal a los reporteros de televisión después de que España venciera el viernes 2-1 a Bélgica para asegurar su primer pase a semifinales desde 2010. “Si Francia tiene que temer a algún equipo, es a España”, concluyó.