Nicky Jam cambia el micrófono por un balón y comparte cancha con el UCAM Murcia

Murcia - El cantante y compositor Nicky Jam se unió al UCAM Murcia Club Baloncesto durante unas horas y jugó un “partidillo” con varios de sus canteranos, para aprovechar su estancia este fin de semana en esta ciudad española.

La gira que Nick Rivera Caminero, que es su verdadero nombre, realiza en España, le trajo a Murcia, donde el pasado viernes ofreció un concierto.

Aficionado al baloncesto, el intérprete de música urbana se calzó las zapatillas y se vistió de corto para participar en una pachanga en la que compartió cancha, entre otros, con Pablo Sevilla, alero del filial que ya ha debutado con el primer equipo.

Sevilla pasó un rato junto al artista precisamente antes de que viajar a Estados Unidos para participar en los NBA Academy Games, torneo que se celebrará la próxima semana en Estados Unidos, concretamente del miércoles al domingo en Atlanta, Georgia.

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Nicky Jam (45 años, Massachusetts), de padre portorriqueño y madre dominicana, recibió una camiseta del equipo murciano.