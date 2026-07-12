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Nicky Jam cambia el micrófono por un balón y comparte cancha con el UCAM Murcia

El cantante aprovechó su visita a la ciudad española para compartir con jugadores del club de baloncesto

12 de julio de 2026 - 1:30 PM

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Nicky Jam (derecha) posa junto a Juan Pablo Mendoza (izquierda), director creativo del UCAM Murcia Club Baloncesto. (Instagram / UCAM Murcia CB)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Murcia - El cantante y compositor Nicky Jam se unió al UCAM Murcia Club Baloncesto durante unas horas y jugó un “partidillo” con varios de sus canteranos, para aprovechar su estancia este fin de semana en esta ciudad española.

La gira que Nick Rivera Caminero, que es su verdadero nombre, realiza en España, le trajo a Murcia, donde el pasado viernes ofreció un concierto.

Aficionado al baloncesto, el intérprete de música urbana se calzó las zapatillas y se vistió de corto para participar en una pachanga en la que compartió cancha, entre otros, con Pablo Sevilla, alero del filial que ya ha debutado con el primer equipo.

Sevilla pasó un rato junto al artista precisamente antes de que viajar a Estados Unidos para participar en los NBA Academy Games, torneo que se celebrará la próxima semana en Estados Unidos, concretamente del miércoles al domingo en Atlanta, Georgia.

Nicky Jam (45 años, Massachusetts), de padre portorriqueño y madre dominicana, recibió una camiseta del equipo murciano.

“Nicky Jam se incorpora al UCAM Murcia CB para elevar el ritmo del equipo. ¡Bienvenido!”, publicó la entidad a través de sus cuentas en redes sociales, en las que acompañó el mensaje con una fotografía en la que el artista sujeta una camiseta junto a Juan Pablo Mendoza, director creativo del club.

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Nicky Jam
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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