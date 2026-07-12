¿Un Mundial con 64 equipos? La FIFA ya evalúa el próximo cambio histórico

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó abierta la puerta a una futura ampliación del Mundial a 64 selecciones al señalar que la propuesta será “examinada y debatida en los comités correspondientes” una vez concluya la edición actual del torneo, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes después de este Mundial. Cuando organizas una Copa del Mundo, es importante diseñarla para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería tener la oportunidad de soñar con participar”, expresó Infantino en declaraciones a Bluewin, citadas por el diario francés L’Équipe.

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El dirigente suizo defendió la expansión al destacar el crecimiento del fútbol fuera de las potencias tradicionales.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en un Mundial, perderán la motivación para continuar desarrollándose”, afirmó.