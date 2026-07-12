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¿Un Mundial con 64 equipos? La FIFA ya evalúa el próximo cambio histórico

Gianni Infantino aseguró que la propuesta será analizada tras el torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá

12 de julio de 2026 - 3:14 PM

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que la FIFA analizará una posible ampliación del torneo a 64 participantes. (George Walker IV)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó abierta la puerta a una futura ampliación del Mundial a 64 selecciones al señalar que la propuesta será “examinada y debatida en los comités correspondientes” una vez concluya la edición actual del torneo, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes después de este Mundial. Cuando organizas una Copa del Mundo, es importante diseñarla para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería tener la oportunidad de soñar con participar”, expresó Infantino en declaraciones a Bluewin, citadas por el diario francés L’Équipe.

El dirigente suizo defendió la expansión al destacar el crecimiento del fútbol fuera de las potencias tradicionales.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en un Mundial, perderán la motivación para continuar desarrollándose”, afirmó.

La edición de este verano marcó el debut del nuevo formato de 48 participantes, con selecciones compitiendo desde el 11 de junio hasta la final programada para el 19 de julio.

Tags
Fútbol profesionalMundial de Fútbol 2026FIFA
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