Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de septiembre de 2026
86°Lluvias y tronadas dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres touchdowns y 164 yardas: el espectáculo de Jahmyr Gibbs

El corredor de Detroit volvió a ser la pieza clave de la ofensiva y decidió el partido con una recepción en los minutos finales

27 de septiembre de 2026 - 6:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jahmyr Gibbs terminó con 164 yardas combinadas y tres touchdowns, dos por tierra y uno por aire. (Paul Sancya)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jahmyr Gibbs atrapó un pase de 11 yardas para touchdown con 2:25 por jugar, su tercera anotación del partido, y los Lions de Detroit resistieron para vencer el domingo 31-24 a los Jets de Nueva York en la NFL.

RELACIONADAS

Los Lions (2-1) se apoyaron en Gibbs tanto por tierra como por aire, y el corredor respondió con otra gran actuación. Sumó 99 yardas en 20 acarreos, incluidas anotaciones de 17 y una yarda en la segunda mitad, además de siete recepciones para 65 yardas y un touchdown.

Los Jets (1-2) borraron una desventaja de 14 puntos en el cuarto periodo. Geno Smith lanzó pases de anotación de cuatro yardas a Jeremy Ruckert y de 23 a Garrett Wilson, antes de completar con Sterling Shepard una conversión de dos puntos que empató el encuentro 24-24.

Sin embargo, la defensa de Nueva York —dirigida por Aaron Glenn, excoordinador defensivo de Detroit— falló en dos coberturas durante la siguiente serie. Jared Goff y Gibbs aprovecharon los errores para conducir a los Lions hasta la anotación que devolvió la ventaja a Detroit.

Los Jets todavía tuvieron una última oportunidad. Llegaron hasta la yarda 28 de Detroit, pero Smith perdió el balón tras ser capturado por el safety Chuck Clark en una carga defensiva, sentenciando el encuentro.

Smith completó 31 de 37 pases para 321 yardas y tres touchdowns, sin intercepciones. Wilson atrapó 10 envíos para 107 yardas y una anotación, aunque estuvo fuera del terreno en la última jugada ofensiva tras recibir un golpe.

Goff, por su parte, completó 25 de 32 pases para 269 yardas y dos anotaciones, sin pérdidas de balón.

Tags
NFLDetroitNueva York
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 27 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: