Tres touchdowns y 164 yardas: el espectáculo de Jahmyr Gibbs

Jahmyr Gibbs atrapó un pase de 11 yardas para touchdown con 2:25 por jugar, su tercera anotación del partido, y los Lions de Detroit resistieron para vencer el domingo 31-24 a los Jets de Nueva York en la NFL.

Los Lions (2-1) se apoyaron en Gibbs tanto por tierra como por aire, y el corredor respondió con otra gran actuación. Sumó 99 yardas en 20 acarreos, incluidas anotaciones de 17 y una yarda en la segunda mitad, además de siete recepciones para 65 yardas y un touchdown.

Los Jets (1-2) borraron una desventaja de 14 puntos en el cuarto periodo. Geno Smith lanzó pases de anotación de cuatro yardas a Jeremy Ruckert y de 23 a Garrett Wilson, antes de completar con Sterling Shepard una conversión de dos puntos que empató el encuentro 24-24.

Sin embargo, la defensa de Nueva York —dirigida por Aaron Glenn, excoordinador defensivo de Detroit— falló en dos coberturas durante la siguiente serie. Jared Goff y Gibbs aprovecharon los errores para conducir a los Lions hasta la anotación que devolvió la ventaja a Detroit.

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Los Jets todavía tuvieron una última oportunidad. Llegaron hasta la yarda 28 de Detroit, pero Smith perdió el balón tras ser capturado por el safety Chuck Clark en una carga defensiva, sentenciando el encuentro.

Smith completó 31 de 37 pases para 321 yardas y tres touchdowns, sin intercepciones. Wilson atrapó 10 envíos para 107 yardas y una anotación, aunque estuvo fuera del terreno en la última jugada ofensiva tras recibir un golpe.