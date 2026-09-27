BSNF: Manatí contiene la remontada de Santurce y mejora a 4-1

Manatí tomó el control desde el primer parcial, que dominó 27-14, y se fue al descanso con ventaja de 41-23. Santurce, sin embargo, reaccionó en la segunda mitad y llegó a colocarse 71-67 en el minuto final.

Fue entonces cuando Chelsea Mitchell encestó un triple que amplió la diferencia a siete puntos y prácticamente aseguró el triunfo de las Atenienses.

Pamela Rosado encabezó a Manatí con 18 puntos, seis rebotes y siete asistencias. Por Santurce, que dejó su marca en 4-2, Shae Kelley tuvo una actuación dominante con 32 tantos, 17 rebotes, ocho asistencias y cuatro bloqueos.

Carolina sobrevive en Fajardo

Por otro lado, en el coliseo Tomás Dones, las Gigantes de Carolina resistieron una remontada de las Cariduras de Fajardo para imponerse 65-63 y mejorar su récord a 3-2.

PUBLICIDAD

Fajardo se acercó 64-63 con un triple de Jackie Benítez cuando restaban 22 segundos. Mya Hollingshed convirtió luego uno de dos tiros libres para colocar el marcador 65-63 y dejar abierta una última oportunidad para las locales.

En la posesión final, Talia Von Oelhoffen intentó atacar el canasto, pero Tayra Meléndez bloqueó su penetración. Angel Jackson recuperó el balón y tampoco pudo convertir antes de que Meléndez asegurara el rebote que sentenció el encuentro.

Joyner Holmes y Grace Berger anotaron 20 puntos cada una por Carolina. Von Oelhoffen y Benítez lideraron a Fajardo con 16 unidades por cabeza.