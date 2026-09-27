BSNF: Manatí contiene la remontada de Santurce y mejora a 4-1
Las Atenienses sumaron su cuarto triunfo de la temporada, mientras las Gigantes escaparon de Fajardo con una victoria
27 de septiembre de 2026 - 5:38 PM
27 de septiembre de 2026 - 5:38 PM
Las Atenienses de Manatí mejoraron a 4-1 en la temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al derrotar el sábado, 76-68, a las Cangrejeras de Santurce en el coliseo Juan Aubín Cruz.
Manatí tomó el control desde el primer parcial, que dominó 27-14, y se fue al descanso con ventaja de 41-23. Santurce, sin embargo, reaccionó en la segunda mitad y llegó a colocarse 71-67 en el minuto final.
Fue entonces cuando Chelsea Mitchell encestó un triple que amplió la diferencia a siete puntos y prácticamente aseguró el triunfo de las Atenienses.
Pamela Rosado encabezó a Manatí con 18 puntos, seis rebotes y siete asistencias. Por Santurce, que dejó su marca en 4-2, Shae Kelley tuvo una actuación dominante con 32 tantos, 17 rebotes, ocho asistencias y cuatro bloqueos.
Por otro lado, en el coliseo Tomás Dones, las Gigantes de Carolina resistieron una remontada de las Cariduras de Fajardo para imponerse 65-63 y mejorar su récord a 3-2.
Fajardo se acercó 64-63 con un triple de Jackie Benítez cuando restaban 22 segundos. Mya Hollingshed convirtió luego uno de dos tiros libres para colocar el marcador 65-63 y dejar abierta una última oportunidad para las locales.
En la posesión final, Talia Von Oelhoffen intentó atacar el canasto, pero Tayra Meléndez bloqueó su penetración. Angel Jackson recuperó el balón y tampoco pudo convertir antes de que Meléndez asegurara el rebote que sentenció el encuentro.
Joyner Holmes y Grace Berger anotaron 20 puntos cada una por Carolina. Von Oelhoffen y Benítez lideraron a Fajardo con 16 unidades por cabeza.
Las Cariduras cayeron a 1-5.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: