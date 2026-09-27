Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de septiembre de 2026
89°Lluvias y tronadas dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSNF: Manatí contiene la remontada de Santurce y mejora a 4-1

Las Atenienses sumaron su cuarto triunfo de la temporada, mientras las Gigantes escaparon de Fajardo con una victoria

27 de septiembre de 2026 - 5:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pamela Rosado aportó 18 puntos en la victoria. (BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Atenienses de Manatí mejoraron a 4-1 en la temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al derrotar el sábado, 76-68, a las Cangrejeras de Santurce en el coliseo Juan Aubín Cruz.

Manatí tomó el control desde el primer parcial, que dominó 27-14, y se fue al descanso con ventaja de 41-23. Santurce, sin embargo, reaccionó en la segunda mitad y llegó a colocarse 71-67 en el minuto final.

Fue entonces cuando Chelsea Mitchell encestó un triple que amplió la diferencia a siete puntos y prácticamente aseguró el triunfo de las Atenienses.

Pamela Rosado encabezó a Manatí con 18 puntos, seis rebotes y siete asistencias. Por Santurce, que dejó su marca en 4-2, Shae Kelley tuvo una actuación dominante con 32 tantos, 17 rebotes, ocho asistencias y cuatro bloqueos.

Carolina sobrevive en Fajardo

Por otro lado, en el coliseo Tomás Dones, las Gigantes de Carolina resistieron una remontada de las Cariduras de Fajardo para imponerse 65-63 y mejorar su récord a 3-2.

Fajardo se acercó 64-63 con un triple de Jackie Benítez cuando restaban 22 segundos. Mya Hollingshed convirtió luego uno de dos tiros libres para colocar el marcador 65-63 y dejar abierta una última oportunidad para las locales.

En la posesión final, Talia Von Oelhoffen intentó atacar el canasto, pero Tayra Meléndez bloqueó su penetración. Angel Jackson recuperó el balón y tampoco pudo convertir antes de que Meléndez asegurara el rebote que sentenció el encuentro.

Joyner Holmes y Grace Berger anotaron 20 puntos cada una por Carolina. Von Oelhoffen y Benítez lideraron a Fajardo con 16 unidades por cabeza.

Las Cariduras cayeron a 1-5.

Tags
BaloncestoBSNFAtenienses de ManatíGigantes de Carolina
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 27 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: