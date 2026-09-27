¡Todo se decide hoy! Cuatro equipos van por los últimos dos boletos a los playoffs de MLB

Este domingo cierra la temporada regular 2026 de MLB y, con ella, se definirán los últimos dos boletos disponibles a la postemporada entre cuatro equipos: los Astros de Houston y los Rangers de Texas en la Liga Americana, y los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona en la Liga Nacional.

Houston y Filadelfia controlan su destino. Los Astros buscan asegurar el primer lugar de la División Central de la Liga Americana, mientras que los Phillies intentan quedarse con el último puesto de wild card de la Nacional.

Houston (80-81) necesita vencer este domingo a los ya eliminados Athletics para asegurar la División Central y su pase a la postemporada.

Los Astros estarían en una posición más cómoda de no ser por un pobre cierre de temporada, en el que han ganado apenas cuatro de sus últimos 10 partidos.

Con una victoria, Houston avanzaría a la ronda de wild card para enfrentar a los White Sox de Chicago. Si pierde, necesitaría también una derrota de Texas para clasificar.

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Houston se convertiría, además, en el primer campeón divisional con récord perdedor en avanzar a una postemporada. Aun así, significaría el regreso del dirigente boricua Josué Espada a los playoffs luego de quedar fuera en 2025.

De igual manera, Filadelfia (87-74) asegura su clasificación con una victoria este domingo ante los ya clasificados Rays de Tampa Bay.

Los Phillies también llegan a la jornada decisiva tras un pobre cierre, con apenas cuatro victorias en sus últimos 10 encuentros.

El boricua Christian Vázquez avanzaría con los Astros a su quinta postemporada. En sus cuatro participaciones anteriores, conquistó las Series Mundiales de 2018 con Boston y de 2022 con Houston. (Archivo)

Con un triunfo, Filadelfia avanzaría a la ronda de wild card para enfrentar a los Braves de Atlanta. Si pierde, necesitaría también una derrota de Arizona para asegurar el boleto.

La postemporada comienza el martes.

Ese día ya están programadas las series de wild card entre los Red Sox de Boston, que cuentan con el relevista zurdo Jovani Morán, y los Yankees de Nueva York, que posiblemente perdieron al valioso relevista Fernando Cruz.

También comenzará la serie entre los Cubs de Chicago y los Padres de San Diego en otro duelo de wild card de la Liga Nacional.

Texas y Arizona necesitan ayuda

Texas y Arizona, a diferencia de Houston y Filadelfia, no controlan por completo su destino y necesitan combinar una victoria propia con una derrota de su rival directo.

Texas (80-81) está empatado con Houston en el liderato de la División Central de la Liga Americana de cara a la jornada final. Sin embargo, terminar empatado con los Astros no le sirve para avanzar.

Los Rangers enfrentan este domingo a los Twins de Minnesota y necesitan ganar, además de una derrota de Houston, para avanzar a la postemporada como campeones de la División Central.

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Texas perdió la serie particular ante Houston, por lo que quedaría eliminado si ambos equipos terminan con el mismo récord después de los resultados del domingo.

Por su parte, Arizona (86-75) tendría que prevalecer este domingo y que Filadelfia pierda.