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Emotiva despedida: Justin Verlander sale de la loma por última vez acompañado de su hija

La veterana estrella de los Tigers de Detroit recibió una sorpresa inesperada en su última salida en las Grandes Ligas

26 de septiembre de 2026 - 5:07 PM

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Genevieve Verlander (izquierda) abraza a su padre, el lanzador abridor de los Tigres de Detroit, Justin Verlander, durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el sábado 26 de septiembre de 2026, en Detroit. (Foto AP/Jose Juarez) (Jose Juarez)
Por Dave Hogg

Detroit - Justin Verlander recibió una sorpresa inesperada en su último partido en las Grandes Ligas, cuando la hija de 7 años del lanzador y modelo Kate Upton subió al montículo con el mánager de los Tigers de Detroit, A.J. Hinch, en la sexta entrada del partido del sábado contra los Pittsburgh Pirates.

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Después de que Brandon Lowe bateara un elevado de foul al comienzo de la sexta entrada, Hinch salió del dugout hacia el plato y señaló las gradas. Genevieve Verlander, con una camiseta de los Tigers con el nombre y el número de su padre, corrió hacia el montículo y lo abrazó. Él se inclinó para abrazarla y rompió a temblar y a llorar.

Hinch se unió a ellos unos 25 segundos después para otro abrazo, y luego Verlander fue rodeado por sus compañeros de los Tigers que se acercaron al montículo. El lanzador derecho de 43 años, diez veces All-Star y tres veces ganador del premio Cy Young en 21 temporadas en las Grandes Ligas, abandonó el campo por última vez, de la mano de su hija, mientras el público del Comerica Park le brindaba una ovación de pie.

Upton, con su hijo Bellamy, de un año en brazos, se unió a Justin y Genevieve para un abrazo grupal en la zona de advertencia frente al dugout de los Tigers. Justin chocó las palmas con sus compañeros y saludó con la gorra al público antes de bajar las escaleras del banquillo con su familia.

En total, hubo una espera de cinco minutos y medio hasta que el relevista Tyler Kinley lanzó su primer lanzamiento.

Verlander permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas y un tercio, con una base por bolas y seis ponches en su actuación de 91 lanzamientos. Era su segunda apertura del año y la primera desde el 30 de marzo, en una temporada marcada por una lesión en la cadera y el tendón de la corva.

Ingresó al partido con un récord de 266-159 en su carrera y finalizó con una efectividad de 3.33 y 3,560 ponches, el octavo en la lista histórica.

El quinto bateador de Pittsburgh, el campocorto de 20 años Konnor Griffin, aún no había nacido cuando Verlander debutó con los Tigres el 4 de julio de 2005.

Verlander recibió una ovación de pie al dirigirse al bullpen para calentar, y una más larga al regresar al dugout antes del primer lanzamiento. J.K. Simmons, ganador del Premio de la Academia y fanático de los Tigres desde hace mucho tiempo, lo anunció como parte de la alineación titular de Detroit.

Verlander salió al campo para la primera entrada recibiendo otra ovación; esta vez solo en el terreno de juego, ya que sus compañeros permanecieron en el banquillo para darle protagonismo.

Pittsburgh tomó la delantera 2-0 contra Verlander con jonrones solitarios de Lowe en la cuarta entrada y de Nick Gonzales en la quinta, el primero con una recta de 89.7 mph y el segundo con una curva.

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Justin VerlanderTigers de DetroitMLBGrandes Ligas
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