Fernando Cruz queda prácticamente fuera de los playoffs con los Yankees

La posibilidad de que Fernando Cruz vuelva a lanzar esta temporada con los Yankees de Nueva York pareció esfumarse, luego de que el equipo colocara el viernes al relevista puertorriqueño en la lista de lesionados de 60 días, dejándolo prácticamente descartado para los playoffs.

Los Yankees jugarán esta semana una de las series de ‘wild card’ ante los Red Sox de Boston.

Cruz, de 36 años, sufre un desgarro en un ligamento del codo derecho y no lanza desde el 25 de agosto.

Cruz había descartado someterse a una operación Tommy John con la intención de regresar al montículo durante esta temporada.

En su lugar, Cruz comenzó un proceso de rehabilitación con miras a regresar a juego para una posible segunda ronda de la postemorada.

Cruz está en la segunda temporada con los Yankees. Ha aparecido en 61 juegos, en los que ha completado 54.2 entradas con efectividad de 3.13. Ha ponchado a 67 bateadores.

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Cruz es una pieza relevante en el bullpen de los Yankees.