Fernando Cruz queda prácticamente fuera de los playoffs con los Yankees
El relevista boricua fue colocado en la lista de lesionados de 60 días
26 de septiembre de 2026 - 12:06 PM
26 de septiembre de 2026 - 12:06 PM
La posibilidad de que Fernando Cruz vuelva a lanzar esta temporada con los Yankees de Nueva York pareció esfumarse, luego de que el equipo colocara el viernes al relevista puertorriqueño en la lista de lesionados de 60 días, dejándolo prácticamente descartado para los playoffs.
Los Yankees jugarán esta semana una de las series de ‘wild card’ ante los Red Sox de Boston.
Cruz, de 36 años, sufre un desgarro en un ligamento del codo derecho y no lanza desde el 25 de agosto.
Cruz había descartado someterse a una operación Tommy John con la intención de regresar al montículo durante esta temporada.
En su lugar, Cruz comenzó un proceso de rehabilitación con miras a regresar a juego para una posible segunda ronda de la postemorada.
Cruz está en la segunda temporada con los Yankees. Ha aparecido en 61 juegos, en los que ha completado 54.2 entradas con efectividad de 3.13. Ha ponchado a 67 bateadores.
Cruz es una pieza relevante en el bullpen de los Yankees.
The Yankees have transferred Fernando Cruz to the 60-day IL pic.twitter.com/3CSAQDBO5a— SNY Yankees (@snyyankees) September 25, 2026
Lanzó con los Yankees en la postemporada del 2025, comenzando por la serie de comodines que ganaron ante los Red Sox y posteriormente en la Serie Divisional, en la que fueron eliminados por los Blue Jays de Toronto.
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