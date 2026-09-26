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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fernando Cruz queda prácticamente fuera de los playoffs con los Yankees

El relevista boricua fue colocado en la lista de lesionados de 60 días

26 de septiembre de 2026 - 12:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fernando Cruz atraviesa su segunda campaña con los Yankees. (Yuki Iwamura)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La posibilidad de que Fernando Cruz vuelva a lanzar esta temporada con los Yankees de Nueva York pareció esfumarse, luego de que el equipo colocara el viernes al relevista puertorriqueño en la lista de lesionados de 60 días, dejándolo prácticamente descartado para los playoffs.

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Los Yankees jugarán esta semana una de las series de ‘wild card’ ante los Red Sox de Boston.

Cruz, de 36 años, sufre un desgarro en un ligamento del codo derecho y no lanza desde el 25 de agosto.

Cruz había descartado someterse a una operación Tommy John con la intención de regresar al montículo durante esta temporada.

En su lugar, Cruz comenzó un proceso de rehabilitación con miras a regresar a juego para una posible segunda ronda de la postemorada.

Cruz está en la segunda temporada con los Yankees. Ha aparecido en 61 juegos, en los que ha completado 54.2 entradas con efectividad de 3.13. Ha ponchado a 67 bateadores.

Cruz es una pieza relevante en el bullpen de los Yankees.

Lanzó con los Yankees en la postemporada del 2025, comenzando por la serie de comodines que ganaron ante los Red Sox y posteriormente en la Serie Divisional, en la que fueron eliminados por los Blue Jays de Toronto.

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Fernando CruzYankees de Nueva YorkPlayoffsLesiones deportivasBoricuas en Grandes Ligas
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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