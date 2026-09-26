Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de septiembre de 2026
82°Mayormente despejado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Fracaso millonario: Mets aseguran su primer último lugar desde 2003

Nueva York, con una nómina de $358.4 millones, terminará en el fondo de la División Este de la Liga Nacional tras una derrota contra Washington

26 de septiembre de 2026 - 11:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juan Soto, de los Mets de Nueva York, se desliza hacia el plato para anotar tras un elevado de sacrificio de Mark Vientos durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) (Nick Wass)
Por Patrick Stevens

Los Mets de Nueva York, que han gastado a manos llenas, aseguraron su primer último lugar desde 2003 al perder 7-6 ante los Nationals de Washington la noche del viernes, mientras Josiah Gray consiguió su primer salvamento en las Grandes Ligas en su primera aparición en casa en más de dos años.

RELACIONADAS

Dylan Crews conectó un jonrón por los Nacionales (76-84), que han ganado nueve de 10 y tienen asegurado el cuarto puesto en la División Este de la Liga Nacional. Han terminado cuartos o quintos durante siete temporadas consecutivas desde que ganaron la Serie Mundial de 2019.

Nueva York (73-87), que comenzó la temporada con una nómina récord en las Grandes Ligas de $358.4 millones, terminará último por primera vez desde que quedó 66-95 en 2002.

Bo Bichette y Carson Benge conectaron jonrones por los Mets. Benge se convirtió en el primer novato de los Mets con 20 jonrones y 20 robos en una temporada.

Gus Varland (2-2) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras. Jonathan Pintaro (2-3) cargó con la derrota.

Tags
Mets de Nueva YorkGrandes LigasMLBNationals de Washington
ACERCA DEL AUTOR
Patrick Stevens
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 26 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: