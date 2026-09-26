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Arizona le pisa los talones a Filadelfia por el último comodín en la Liga Nacional

Los Diamondbacks ganaron su sexto juego al hilo y se colocaron a un juego de los Phillies

26 de septiembre de 2026 - 11:10 AM

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Nolan Arenado pegó jonrón en la victoria de Arizona ante San Diego. (David J. Phillip)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Diego - Nolan Arenado conectó uno de los tres jonrones y el dominicano Geraldo Perdomo impulsó cuatro carreras para los Diamondbacks de Arizona, que vencieron 11-4 a San Diego la noche del viernes para seguir con vida en la pelea por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

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Lars Nootbaar y Jordan Lawlar también pegaron jonrón en la sexta victoria al hilo de Arizona, impidiendo que San Diego asegurara el cuarto puesto como cabeza de serie y la ventaja de local en la ronda de comodines la próxima semana.

Los Phillies de Filadelfia, por su lado, cayeron 2-0 ante los Rays de Tampa Bay y vieron reducir su ventaja a solo un juego por el tercer ‘wild card’. Han perdido tres juegos corridos.

Arizona mejoró a marca de 86-74 y Filadelfia cayó a 87-73.

En caso de un empate, Arizona clasificaría a los playoffs al haber dominado la serie particular. La temporada regular concluye el domingo.

Brandon Pfaadt (8-3) venció a los Padres por tercera vez esta temporada al lanzar 7 2/3 entradas. Permitió cuatro carreras y nueve hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

San Diego y Chicago aseguraron boletos de comodín el jueves, dejando a Filadelfia y Arizona para disputarse el tercer puesto. Arizona está a un juego de los Filis con dos por jugar.

Los Padres solo necesitaban vencer a los Diamondbacks para asegurar el cuarto puesto como cabeza de serie.

Pero Casey Mize (6-10) permitió los tres jonrones, lo que puso en riesgo su lugar en el roster de comodines, y los Padres fueron abucheados algunas veces durante la noche después de asegurar su tercera clasificación consecutiva a la postemporada —récord del club— con una victoria 4-2 en casa de los Dodgers de Los Ángeles.

Nootbaar sacudió jonrón ante el primer lanzamiento de Mize. Perdomo conectó un triple productor y Corbin Carroll elevó de sacrificio para poner la pizarra 3-0.

El jardinero central de los Padres, Jase Bowen, le robó a Perdomo un jonrón para terminar la octava y luego le quitó otro a Tim Tawa para cerrar la novena.

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Diamondbacks de ArizonaPhillies de PhiladelphiaGrandes LigasPlayoffs
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