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Francisco Lindor llega al último día de la campaña anclado en 299 jonrones

El boricua de los Mets lleva 13 juegos seguidos sin conectar de vuelta completa y este domingo cerrará la temporada 2026

26 de septiembre de 2026 - 5:13 PM

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Francisco Lindor pegó los jonrones 298 y 299 en un mismo juego ante los Yankees, el pasado 12 de septiembre. (Noah K. Murray)
Por Servicios combinados

A Francisco Lindor le queda una última oportunidad.

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El estelar campocorto puertorriqueño llegará el domingo al último partido de la temporada regular de las Grandes Ligas todavía en busca del jonrón número 300 de su carrera, luego de irse de 4-0 con un boleto gratis el sábado en la victoria de los Mets de Nueva York 7-1 sobre los Nationals de Washington.

Lindor permanece con 299 cuadrangulares y acumula 13 partidos consecutivos sin sacar la pelota del parque.

El boricua tendrá una última oportunidad el domingo, cuando los Mets vuelvan a enfrentar a los Nationals en Washington para cerrar una decepcionante temporada de 2026.

Lindor conectó su jonrón número 299 el 12 de septiembre ante los Yankees de Nueva York en la octava entrada con las bases llenas. En ese mismo juego conectó el 298 ante el derecho Gerrit Cole en la primera entrada en el Yankee Stadium.

Desde entonces, la espera por el batazo que le permita ingresar al club de los 300 se ha extendido hasta el último día de la campaña.

Lindor promedia .222 con 20 jonrones y 48 remolcadas.

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Francisco LindorMets de Nueva YorkBoricuas en Grandes Ligas
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