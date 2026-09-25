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Hay revancha: Boston asegura serie de comodín ante Yankees

Los rivales de división se verán en la postemporada de Grandes Ligas por segundo año consecutivo

25 de septiembre de 2026 - 7:46 PM

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El puertorriqueño Raymond Burgos de los Red Sox de Boston lanza contra los Cub de Chicago, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Greg M. Cooper) (Greg M. Cooper)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Connor Wong conectó un doble que rompió el empate en la séptima entrada, y los Red Sox de Boston remontaron un déficit de tres carreras para vencer el viernes 4-3 a los Cubs de Chicago, en el primer juego de una doble cartelera que aseguró para Boston el quinto puesto de preclasificación en los playoffs de la Liga Americana.

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Boston disputará una serie de comodines por segundo año consecutivo ante los Yankees de Nueva York, que ganaron el año pasado el cruce al mejor de tres por 2-1. Será la séptima serie de postemporada Medias Rojas-Yankees.

El viento derribó elevados hacia el Monstruo Verdeo en el jardín izquierdo antes de una tormenta pronosticada para el fin de semana, convirtiendo posibles jonrones en dobles contra la pared. El doble productor de Tyrone Taylor en la primera entrada se quedó corto por 59 pies y el doble de dos carreras de Miguel Amaya en la segunda por 60 pies, según Weather Applied Metrics.

El primer juego estaba programado originalmente para el domingo por la tarde, pero se adelantó debido a que se pronosticaba una tormenta importante. El final de la serie, que estaba previsto para el sábado por la noche, ahora se jugará el domingo por la tarde en St. Petersburg, Florida.

Roman Anthony conectó dos dobles y un triple, y anotó tres carreras.

Alex Bregman se fue de 4-0 con un ponche como bateador designado de Chicago. Fue su primer juego desde que sufrió múltiples fracturas faciales al ser golpeado por una bola de foul en el círculo de espera en Cincinnati el domingo pasado.

Greg Weissert (4-2) lanzó un inning y un tercio y Raymond Burgos dos entradas para lograr su segundo salvamento, como parte de un bullpen de Boston que no permitió hits después de la sexta entrada.

El abridor Alec Gamboa permitió tres carreras y cuatro hits en dos entradas por Chicago, que llegó ocupando el segundo puesto de comodín de la Liga Nacional.

Aaron Civale (6-8) permitió el triple de Anthony y el doble de Wong en un lapso de tres lanzamientos.

Tags
Red Sox de BostonCubs de ChicagoYankees de Nueva YorkMLBGrandes Ligas
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