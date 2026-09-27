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¡Qué manera de cerrar! Francisco Lindor da el jonrón 300 y crea su propio club

El boricua se convirtió en el único campocorto en la historia de las Grandes Ligas con al menos 300 cuadrangulares y 200 bases robadas

27 de septiembre de 2026 - 4:04 PM

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El boricua hizo historia en Citi Field durante el último compromiso de Nueva York en 2026. (Mets de Nueva York)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El puertorriqueño Francisco Lindor conectó este domingo por la tarde el cuadrangular número 300 de su carrera y, de paso, se convirtió en el único campocorto en la historia de las Grandes Ligas con al menos esa cantidad de jonrones y 200 bases robadas.

El cagüeño alcanzó la histórica cifra en la segunda entrada, con dos outs y las bases vacías, ante el abridor zurdo de los Nationals de Washington, D.J. Herz, durante el partido que cerró la temporada regular en el Citi Field.

El batazo recorrió 409 pies por el jardín izquierdo.

Fue el cuadrangular número 21 de la campaña para Lindor, quien recientemente reconoció a este diario que no estaba satisfecho con su desempeño en 2026.

De hecho, fue su primer vuelacercas en 57 turnos, un tramo de 14 partidos. El anterior había sido el 12 de agosto ante los Yankees de Nueva York.

De sus 300 cuadrangulares, 138 llegaron con el uniforme de los ahora Guardians de Cleveland, la organización en la que se desarrolló y con la que debutó en las Mayores en 2015. Su mayor producción de poder llegó precisamente con Cleveland en 2018, cuando estableció una marca personal con 38.

Desde que llegó a los Mets, Lindor ha conectado al menos 20 jonrones en cada una de sus seis campañas en Queens. Su mayor cifra con Nueva York es de 33, conseguida en 2024, año en el que también obtuvo su cuarto premio Bate de Plata.

Lindor es uno de ocho boricuas que han alcanzado los 300 cuadrangulares en las Grandes Ligas. El líder histórico de Puerto Rico es el retirado Carlos Delgado, con 477.

Los próximos nombres a su alcance en la lista de jonroneros boricuas son Rubén Sierra, quien terminó su carrera con 306, y el miembro del Salón de la Fama Edgar Martínez, con 309.

El activo George Springer, de ascendencia puertorriqueña, también alcanzó los 300 cuadrangulares este año con los Blue Jays de Toronto.

Lindor se encamina en 2027 a su decimotercera temporada en las Grandes Ligas y tendrá 33 años cuando comience la campaña.

A sus 300 jonrones suma 1,756 imparables, 391 dobles, 219 bases robadas, cinco selecciones al Juego de Estrellas y dos Guantes de Oro.

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Francisco LindorMets de Nueva YorkClevelandBéisbolBoricuas en Grandes Ligas
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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