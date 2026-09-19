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Aaron Judge se perderá casi todo el resto de la temporada regular por lesión

Los Yankees esperan que el toletero pueda regresar para el cierre e la campaña de Nueva York el 27 de septiembre

19 de septiembre de 2026 - 11:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aaron Judge de los Yankees de Nueva York durante el primer inning del juego contra los Mellizos de Minnestoa, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Minneapolis. (Abbie Parr)
Por David Brandt

Nueva York - Aaron Judge, tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, se perderá la mayor parte o quizá el resto de la temporada regular después de que los Yankees de Nueva York anunciaron el viernes que lo colocarán en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

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Nueva York indicó que realizará el movimiento en el roster el sábado. La inclusión podría aplicarse con carácter retroactivo al jueves, lo que significa que es posible que Judge pueda regresar para el cierre de la temporada regular de Nueva York el 27 de septiembre.

Judge fue retirado por un bateador emergente en la sexta entrada el miércoles durante un juego contra los Twins de Minnesota debido a las molestias en la pierna. En ese momento, señaló que se trataba de una medida de precaución.

Judge bateó de 26-4, con 13 ponches y un extrabase, en siete juegos desde que regresó la semana pasada tras una fractura de costilla, lesión que lo mantuvo fuera de la alineación durante más de tres meses.

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Aaron JudgeYankees de Nueva YorkMLBGrandes Ligas
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