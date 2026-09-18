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Carlos Arroyo a ser exaltado al Salón de la Fama de la Florida International University

El exarmador nacional de baloncesto jugó su etapa colegial en el programa de FIU

18 de septiembre de 2026 - 3:36 PM

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Carlos Arroyo funge como coapoderado de los Vaqueros de Bayamón en el BSN desde 2025. Este año, el equipo ganó el campeonato de la liga por segundo año consecutivo. (JOSEPH COLON)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El exarmador nacional Carlos Arroyo será exaltado al Salón de la Fama del programa atlético de la Florida International University (FIU), institución donde el puertorriqueño jugó durante su etapa colegial.

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El anuncio fue hecho el jueves con la llamada del colegio a Arroyo para avisarle que formará parte de la clase 2026.

“Me siento honrado y privilegiado. Fui a FIU en 1998 sin pensar en nada de esto. Pensabas en hacer lo mejor todos los días con la oportunidad de lograr tus sueños. Esto supera todo”, declaró Arroyo en un vídeo publicado por FIU.

El fajardeño, de 47 años, estuvo entre 1997 y 2001 en el programa de baloncesto. En los veranos de dichos años, militaba en la isla con los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), logrando cuatro campeonatos.

Es el líder de asistencias en la historia de los Panthers, segundo en puntos. Además, es el único del conjunto universitario con más puntos en un juego (39), más asistencias (13) y unidades en una sola temporada (1,601).

También posee la marca de la cantidad de juegos con 20 puntos o más en una campaña (21). En 37 encuentros corridos, anotó puntos en doble dígito, otro récord en la escuadra.

Su número 30 fue retirado en 2007.

Arroyo, figura del Equipo Nacional a principios de siglo y actual gerente general del programa adulto, jugó nueve temporadas en la NBA.

En el BSN, actualmente es coapoderado de los Vaqueros de Bayamón, bicampeones del torneo bajo su administración.

Arroyo pertenece al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, exaltado el año pasado. Su dorsal está retirado igualmente en la franquicia de los Cangrejeros.

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Carlos ArroyoSalón de la FamaFlorida
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