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Fallece a los 43 años Michael Sweetney, exrefuerzo del BSN

El exjugador estadounidense militó con las franquicias de los Cangrejeros, Vaqueros y Brujos en la liga boricua

17 de septiembre de 2026 - 4:23 PM

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Michael Sweetney registró números de 15.6 puntos y 9.6 rebotes por juegos con los Cangrejeros en el 2011. (Primera Hora / Archivo / Juan Luis Martínez)
Michael Sweetney registró números de 15.6 puntos y 9.6 rebotes por juegos con los Cangrejeros en el 2011.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El exjugador de la NBA Michael Sweetney, quien reforzó a los Cangrejeros de Santurce, Vaqueros de Bayamón y Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), falleció este jueves a los 43 años.

La noticia fue anunciada por su esposa, India Sweetney, mediante una publicación en las redes sociales. No se ha divulgado la causa de su muerte.

Sweetney fue una figura destacada de la Universidad de Georgetown antes de ser seleccionado por los Knicks de Nueva York con el noveno turno de la primera ronda del draft de la NBA de 2003, una histórica clase que tuvo entre sus principales figuras a LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh y Dwyane Wade.

El #50 de los Vaqueros Michael Sweetney, hace una fuerte penetración. (Primera Hora/José Luis Cruz Candelaria)
Sweetney militando con los Vaqueros de Bayamón.

El delantero fuerte de 6′8″ jugó dos temporadas con Nueva York y otras dos con los Bulls de Chicago antes de continuar su carrera fuera de la NBA.

Fue entonces cuando Puerto Rico se convirtió en una de las paradas importantes de su trayectoria profesional.

Sweetney llegó al BSN con los Cangrejeros de Santurce y en la temporada de 2011 promedió 15.6 puntos y 9.6 rebotes por partido.

Posteriormente pasó a los Vaqueros de Bayamón en 2012. Regresó brevemente a los Vaqueros en 2013.

Su última parada en el BSN ocurrió en 2014, cuando fue contratado por los Brujos de Guayama.

Tags
BSNVaqueros de BayamónCangrejeros de Santurce
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