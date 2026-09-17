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La Coliceba arrancará la temporada 2026 con duelo entre Dorado y Orocovis

La campaña, que iniciará este viernes, le será dedicada al exlanzador Jesús “Motora” Feliciano

17 de septiembre de 2026 - 10:53 AM

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Los Guapos de Dorado comenzarán la defensa su campeonato ante los Caciques de Orocovis. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Confederación de la Liga de Béisbol Aficionado (Coliceba) dará comienzo este viernes a su temporada 2026, con un único partido en la jornada inaugural entre los Caciques de Orocovis y los campeones defensores Guapos de Dorado.

El encuentro está pautado para las 8:00 p.m. en el estadio Tomás Palmares de Dorado, donde los Guapos comenzarán oficialmente la defensa de su primer campeonato conquistado en la temporada 2025. El costo de entrada será de $5, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

El choque inaugural presentará un duelo de lanzadores estelares. Los Caciques enviarán al montículo al derecho Héctor Quiñones, mientras Dorado contará con Andrés Santiago, Jugador Más Valioso de la Serie Final 2025 y una de las figuras principales en la conquista del campeonato de los Guapos.

Previo al partido se celebrará una ceremonia de dedicatoria de la temporada 2026 a Jesús “Motora” Feliciano, destacado exlanzador nacional y una de las grandes figuras del deporte puertorriqueño.

Feliciano fue integrante del Equipo Nacional y abanderado de la delegación puertorriqueña en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Además, es el único lanzador zurdo con más de 100 victorias en la Liga de Béisbol Superior Doble A y acumuló cerca de dos décadas de trayectoria como lanzador en el béisbol puertorriqueño.

Como parte de los actos inaugurales, el homenajeado tendrá a su cargo el lanzamiento de honor previo al comienzo del encuentro entre Orocovis y Dorado.

Seis dobles juegos el sábado

Luego del partido inaugural, la temporada entrará de lleno en acción este sábado, con seis enfrentamientos y dobles juegos programados desde las 6:00 p.m.

Los Maceteros de Vega Alta visitarán a los Atléticos de Barranquitas; los Marlins de Ceiba estarán en Maunabo; los Jardineros de Aibonito visitarán a los Sabaneros de Cidra; los Tigres de Aguas Buenas jugarán en Comerío; los Bucaneros de Arroyo visitarán a Guayanilla; y los Illescanos de Coamo estarán en Villalba.

La jornada del fin de semana continuará el domingo a las 2:00 p.m., cuando los Caciques de Orocovis regresen a Dorado para enfrentar a los Guapos, mientras los Halcones de Gurabo visitarán a los Yunqueros de Río Grande.

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