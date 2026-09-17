Puerto Rico escala en el ranking mundial de FIBA tras su actuación en Berlín
El desempeño de las boricuas en la Copa del Mundo dejó resultados positivos tanto a nivel colectivo como individual
17 de septiembre de 2026 - 12:25 PM
17 de septiembre de 2026 - 12:25 PM
La Selección Nacional de baloncesto femenino ascendió una posición en el ranking mundial de FIBA luego de su actuación en la Copa del Mundo 2026, celebrada en Berlín, Alemania.
El conjunto dirigido por Jerry Batista aparece ahora en el duodécimo puesto del escalafón mundial, por encima de Italia, como resultado de una actuación en la que las boricuas volvieron a competir ante varias de las principales potencias del baloncesto internacional.
Puerto Rico disputó en Berlín su tercera Copa del Mundo consecutiva, luego de sus participaciones en 2018 y 2022.
Las boricuas comenzaron el torneo con derrotas ante Australia, 70-54, y Bélgica, 76-64, dos selecciones ubicadas entre las primeras cinco del ranking mundial de FIBA al momento del campeonato.
No obstante, el conjunto patrio respondió en su tercer compromiso con una victoria 75-71 sobre Turquía, la primera de Puerto Rico ante ese país en la rama femenina. El triunfo le permitió avanzar a la siguiente ronda y disputar un partido de eliminación ante China.
Frente al conjunto asiático, Puerto Rico estuvo nuevamente en posición de conseguir una victoria, pero terminó cayendo 75-72 en un cerrado encuentro que se decidió en los segundos finales.
La participación también dejó actuaciones individuales destacadas de Trinity San Antonio e Imani McGee-Stafford, quienes figuraron entre las líderes estadísticas del campeonato.
San Antonio, de 22 años, reafirmó su creciente protagonismo dentro de la Selección. Durante la fase de grupos acumuló 15 robos de balón, para un promedio de 5.0 por encuentro. También registró 12.7 puntos.
La armadora brilló ante China con 24 puntos, nueve rebotes, siete asistencias y cinco robos.
McGee-Stafford, por su parte, dominó las tablas durante la fase de grupos. La centro acumuló 39 rebotes, para un promedio de 13.0 por partido. Ante Turquía fue determinante con 25 puntos y 13 rebotes en la victoria que aseguró la continuidad de Puerto Rico en el torneo.
El ascenso al duodécimo lugar del ranking representa otro paso para un programa que en los últimos años ha logrado continuidad en los principales escenarios internacionales. Además de participar en tres Mundiales consecutivos, Puerto Rico viene de competir en dos ediciones seguidas de los Juegos Olímpicos.
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