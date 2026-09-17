Puerto Rico escala en el ranking mundial de FIBA tras su actuación en Berlín

La Selección Nacional de baloncesto femenino ascendió una posición en el ranking mundial de FIBA luego de su actuación en la Copa del Mundo 2026, celebrada en Berlín, Alemania.

El conjunto dirigido por Jerry Batista aparece ahora en el duodécimo puesto del escalafón mundial, por encima de Italia, como resultado de una actuación en la que las boricuas volvieron a competir ante varias de las principales potencias del baloncesto internacional.

Puerto Rico disputó en Berlín su tercera Copa del Mundo consecutiva, luego de sus participaciones en 2018 y 2022.

Las boricuas comenzaron el torneo con derrotas ante Australia, 70-54, y Bélgica, 76-64, dos selecciones ubicadas entre las primeras cinco del ranking mundial de FIBA al momento del campeonato.

No obstante, el conjunto patrio respondió en su tercer compromiso con una victoria 75-71 sobre Turquía, la primera de Puerto Rico ante ese país en la rama femenina. El triunfo le permitió avanzar a la siguiente ronda y disputar un partido de eliminación ante China.

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Frente al conjunto asiático, Puerto Rico estuvo nuevamente en posición de conseguir una victoria, pero terminó cayendo 75-72 en un cerrado encuentro que se decidió en los segundos finales.

McGee y Trinity, entre las mejores del Mundial

La participación también dejó actuaciones individuales destacadas de Trinity San Antonio e Imani McGee-Stafford, quienes figuraron entre las líderes estadísticas del campeonato.

San Antonio, de 22 años, reafirmó su creciente protagonismo dentro de la Selección. Durante la fase de grupos acumuló 15 robos de balón, para un promedio de 5.0 por encuentro. También registró 12.7 puntos.

La armadora brilló ante China con 24 puntos, nueve rebotes, siete asistencias y cinco robos.

1 / 17 | En imágenes: Puerto Rico roza la hazaña ante China en el Mundial femenino. Puerto Rico luchó hasta el final antes de caer 75-72 frente a China en la búsqueda del pase a los cuartos de final. - FIBA 1 / 17 En imágenes: Puerto Rico roza la hazaña ante China en el Mundial femenino Puerto Rico luchó hasta el final antes de caer 75-72 frente a China en la búsqueda del pase a los cuartos de final. FIBA Compartir

McGee-Stafford, por su parte, dominó las tablas durante la fase de grupos. La centro acumuló 39 rebotes, para un promedio de 13.0 por partido. Ante Turquía fue determinante con 25 puntos y 13 rebotes en la victoria que aseguró la continuidad de Puerto Rico en el torneo.