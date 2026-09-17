Edwin “Sugar” Díaz será activado el viernes por los Dodgers

El relevista puertorriqueño Edwin Díaz retornará con los Dodgers de Los Ángeles cuando la novena lo active de la lista de lesionados este viernes, confirmó el dirigente Dave Roberts.

El regreso de Díaz se producirá después de completar el miércoles una entrada sin permitir carreras en su quinta aparición de rehabilitación en Triple A con la novena de Oklahoma City.

“La idea es que esté activo el viernes”, expresó Roberts este jueves, según SportsNet LA.

El naguabeño trabajó la novena entrada y necesitó 15 lanzamientos, 11 de ellos para strikes. Permitió un doble con dos outs, pero evitó que el corredor anotara para completar el episodio en blanco.

Roberts calificó la actuación como la mejor de Díaz durante su asignación de rehabilitación.

La salida resultaba particularmente importante para el boricua después de su difícil presentación del domingo, cuando permitió cinco carreras limpias, concedió tres bases por bolas y apenas consiguió dos outs.

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De hecho, Roberts había reconocido el lunes que Díaz necesitaba lanzar mejor y que su presencia en el roster de los Dodgers para la postemporada no estaba garantizada.

El regreso tampoco significa que Díaz retomará inmediatamente las funciones de cerrador.

Roberts había adelantado que utilizará inicialmente al derecho de 32 años en situaciones de poca presión mientras intenta recuperar la confianza del cuerpo técnico.

Los Dodgers ya aseguraron su pase a los playoffs y marchan primeros en la División Oeste de la Liga Nacional. El viernes inician una serie de tres juegos ante San Francisco.

Díaz está en la lista de lesionados desde el 18 de agosto debido a una inflamación en el cuello. Es su segunda ausencia prolongada de la temporada luego de que en abril fuera sometido a una operación para remover cuerpos sueltos de su codo derecho.