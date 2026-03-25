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Con solo 24 años: Pete Crow-Armstrong pacta por $115 millones con los Cubs

El jardinero central fue el jugador adquirido en 2021 cuando Chicago cambió a los Mets al puertorriqueño Javier Báez

25 de marzo de 2026 - 10:22 AM

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El jardinero central de Estados Unidos, Pete Crow-Armstrong (4), conectando un jonrón contra Italia en la acción del Clásico Mundial de Béisbol. (AP/Ashley Landis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - Pete Crow-Armstrong ha llegado a un acuerdo para firmar un contrato de seis años y $115 millones con los Cubs de Chicago, según una persona familiarizada con el acuerdo, lo que consolida al jardinero central All-Star como uno de los jugadores clave de la franquicia.

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La persona habló con la AP el martes bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se había anunciado.

El contrato comienza en 2027. Incluye cláusulas que podrían elevar su valor hasta los $133 millones, además de una bonificación por cesión si Crow-Armstrong es traspasado.

Se trata del contrato más grande jamás firmado sin opciones de renovación por parte del club para un jugador con cinco años de control financiero restantes al momento de la firma.

Crow-Armstrong, que cumple 24 años el miércoles, viene de una temporada espectacular. La temporada pasada bateó .247 con 31 jonrones, 95 carreras impulsadas y 35 bases robadas, lo que ayudó a los Cubs a conseguir un comodín de la Liga Nacional para su primera aparición en los playoffs desde 2020.

Crow-Armstrong también cubre muchísimo terreno en los jardines para uno de los mejores equipos defensivos del béisbol. El oriundo del sur de California ganó su primer Guante de Oro el año pasado.

Crow-Armstrong fue seleccionado por los Mets de Nueva York en la primera ronda del sorteo de aficionados de 2020. Fue traspasado a los Cubs en el acuerdo que involucró al puertorriqueño Javier Báez en julio de 2021.

Debutó en las Grandes Ligas en 2023, bateando de 14-0 en 13 juegos. Tuvo un mes de junio complicado en su segunda temporada antes de recuperar su mejor nivel. Bateó .289 con siete jonrones y 30 carreras impulsadas en sus últimos 57 juegos en 2024.

Crow-Armstrong tuvo un comienzo fulgurante el año pasado, escuchando cánticos de “¡MVP!” en Wrigley Field mientras bateaba .272 con 21 jonrones y 61 carreras impulsadas en sus primeros 80 juegos. Pero su rendimiento decayó en la recta final, bateando solo .192 y ponchándose 33 veces en sus últimos 35 juegos de la temporada regular.

En su primera aparición en los playoffs, bateó .185 (5 de 27) en ocho juegos, mientras que los Cubs avanzaron a la segunda ronda antes de ser eliminados por los Brewers de Milwaukee en una Serie Divisional de la Liga Nacional.

“Creo que es una temporada que uno esperaría de Pete. Así es Pete”, dijo el mánager Craig Counsell durante las reuniones de invierno en diciembre. “Vimos cosas increíbles. Vimos momentos en los que era un out en el plato. Creo que su defensa fue increíblemente consistente y brillante durante toda la temporada”.

“Y creo que el objetivo principal es simplemente seguir mejorando. Eso es lo que yo esperaría de Pete. Y mientras esa búsqueda nunca se extinga y la mantenga viva, llegará a lugares mejores y a lugares grandiosos.”

La preparación de Crow-Armstrong para esta temporada incluyó jugar con la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Tiene un promedio de bateo de .100 (2 de 20) en ocho partidos de pretemporada con los Cubs.

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Cubs de ChicagoGrandes LigasMLB
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