Guía rápida de la MLB 2026: lo que debes saber para la nueva temporada
Cambios tecnológicos, múltiples transmisiones y la amenaza de un paro definen la campaña
24 de marzo de 2026 - 2:58 PM
24 de marzo de 2026 - 2:58 PM
Los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en 2025 en el primer equipo en 25 años en ganar campeonatos consecutivos de la Serie Mundial, y esta campaña irán por más, en un intento por emular a los Yankees de Nueva York que ganaron no dos, sino tres en ristra de 1998 a 2000.
Pero contrario a la tradición, la temporada 2026 de Grandes Ligas iniciará con un solo partido mientras la plataforma digital Netflix acapara la atención tras la espera de los fanáticos por cinco meses sin béisbol desde que los Dodgers derrotaron en el Clásico de Otoño a los Blue Jays de Toronto.
No serán los bicampeones quienes rompan el hielo. A continuación algunos de los principales detalles a saber de la campaña.
Un solo partido pone en marcha la temporada 2026 con los Yankees visitando a los Giants de San Francisco en el Oracle Park.
El encuentro está programado para iniciar a las 8:05 de la noche y será transmitido por la plataforma digital Netflix.
Max Fried está designado como lanzador abridor por los Yankees, mientras los locales tienen programado para iniciar a Logan Webb.
No es hasta el jueves que la temporada acelera la marcha con una tanta de 11 partidos, incluyendo el de los Mets de Nueva York y los Pirates de Pittsburgh a primera hora (1:15 p.m.).
Otro “jugador” nuevo, o más bien árbitro, se estrenará en la temporada 2026 en la Grandes Ligas con la aprobación del “Sistema Automatizado de Bolas y Strikes” (ABS, por su siglas en inglés).
El sistema, que también se le ha llamado el árbitro robot, permitirá al bateador de turno, al receptor o al lanzador objetar el fallo de un árbitro en determinado pitcheo, y pedir que se revise en el vídeo en busca de revertir la jugada cantada.
Major League Baseball will use the Automated Ball-Strike Challenge System (ABS) during the entire 2026 season— MLB (@MLB) March 24, 2026
ABS CHALLENGE RULES:
- Each team will get two challenges and can keep them if they’re successful
- Challenges can only be initiated by a pitcher, catcher, or batter,… pic.twitter.com/XMt75uO3K2
Los árbitros humanos seguirán llevando el conteo de bolas y strikes, pero los equipos podrán desafiar dos decisiones por juego y obtener turnos adicionales para apelar un fallo, en caso de un juego se vaya a extradas extra.
Para pedir la revisión el jugador debe tocar su casco o gorra, y su equipo retendrá el o los turnos de reto en dicho partido si tiene éxito en su reclamo.
Una gráfica proyectada en la pizarra electrónica de cada estadio, mostrará el resultado de la revisión para conocimiento de fanáticos y jugadores.
Wilyer Abreu was confident in that challenge 🤣— MLB (@MLB) March 2, 2026
And ABS powered by @TMobile proved him right! pic.twitter.com/BybaFDShEV
El sistema utiliza modernas cámaras ‘Hawk-Eye’ y se implementó primero en las ligas menores, donde se comenzó a probar desde 2019.
La llegada del ABS se une a otros cambios de reglas en Grandes Ligas en años recientes, como el que dio paso el uso del reloj de pitcheo que buscaba agilizar los partidos obligando a un lanzador a realizar cada envío en un lapso de 15 segundos, sin corredores en base, y 20 segundos cuando hay corredores en circulación. También se restringieron las viradas del pitcher hacia las bases para tirar e intentar sorprender corredores despegados de la almohadilla.
Con los nuevos acuerdos pactados por el béisbol de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), en 2026 serán múltiples las plataformas para ver partidos, más allá de la televisión tradicional.
ESPN, Netflix, NBC, Peacock y MLB.TV son algunas de las alternativas, que a su vez hacen posible que los juegos se puedan disfrutar tanto en la pantalla del televisor como en dispositivos móviles por medio de aplicaciones.
ESPN compró derechos de transmisión fuera del mercado local de Estados Unidos. NBC y su plataforma digital de televisión vía ‘streaming’, Peacock, también transmitirán juegos, en el espacio semanal de Sunday Night Baseball, así como partidos de las series de ‘wild card’ que dan inicio a la postemporada en octubre.
Mark your calendars!— MLB (@MLB) August 26, 2025
🗓️ Wednesday, March 25: @Yankees vs. @SFGiants on Opening Night
🗓️ Thursday, March 26: Traditional #OpeningDay pic.twitter.com/YiU6Hbh2rS
Netflix tendrá el ‘Home Run Derby’ que forma parte de las actividades del Juego de Estrellas en julio, así como dos partidos adicionales, incluyendo el inaugural de este miércoles desde San Francisco.
ESPN, por otro lado, tiene ahora los derechos sobre MLB.TV por lo que la compra del paquete mensual o por la temporada se hace através del sitio de internet de la telecadena de deportes.
Los juegos de MLB también se pueden ver, dependiendo de la jurisdicción del espectador, a través de FOX y los canales de Turner Sports, mientras Apple TV tiene el “Friday Night Baseball” desde 2022.
Major League Baseball will expand its Spring Breakout of games involving top prospects into a tournament next year, when the big league exhibition schedule could be impacted by a possible lockout. https://t.co/3SBlKESoNh— ESPN (@espn) March 2, 2026
La posibilidad de que en el próximo periodo muerto se suscite un tranque en la negociaciones para un nuevo convenio colectivo entre MLB y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, hace pensar a muchos entendidos que volverá a ocurrir una huelga de peloteros que podría incluso amenazar la campaña siguiente, 2028, o al menos provocar un atraso si no se consigue la paz pronto.
Así las cosas, la temporada 2026 podría ser la última completa sin temor a interrupciones.
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