1 / 13 Más de 20 boricuas dirán presente en el inicio de temporada de Grandes Ligas

Más de 20 boricuas dirán presente en el inicio de temporada de Grandes Ligas. Francisco Lindor encabeza el listado puertorriqueño con $32,000,000 para la temporada 2026.

1 / 13 | Más de 20 boricuas dirán presente en el inicio de temporada de Grandes Ligas. Francisco Lindor encabeza el listado puertorriqueño con $32,000,000 para la temporada 2026. - Lynne Sladky

Este miércoles por la noche, la MLB cantará “play ball” desde San Francisco, donde el jardinero de los Giants, Heliot Ramos, será uno de 22 peloteros boricuas o con algún nexo con Puerto Rico, que estarán en el roster oficial de sus respectivos equipos para el inicio de la temporada regular esta semana.

De ese total, solo nueve son jugadores que comenzaron a jugar en la isla en su niñez o se desarrollaron aquí hasta la adolescencia.

Los Giants reciben este miércoles, en el único partido de la jornada, a los Yankees de Nueva York, que cuentan con otro puertorriqueño para la campaña 2026: el relevista Fernando Cruz.

La temporada arranca de lleno el jueves con un calendario completo que incluye el debut de los bicampeones defensores Dodgers de Los Ángeles, quienes se reforzaron aún más con importantes adquisiciones como la del estelar taponero naguabeño Edwin “Sugar” Díaz y el jardinero Kyle Tucker. Los Dodgers también tendrán de regreso a Enrique “Kike” Hernández, quien comenzará la temporada en baja, en la lista de lesionados, pero protegido en el roster de 40 peloteros.

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Será la décima campaña para Díaz, quien se perdió la temporada 2024 y llega a esta con 253 salvamentos. Es el cuarto mejor entre los activos y el segundo mejor boricua en la historia, solo detrás de Roberto Hernández (326 en 17 temporadas).

Si la pretemporada sirve de referencia, los Dodgers podrían regresar a la Serie Mundial, tras finalizar los entrenamientos con marca de 20-8.

Cora está en camino a alcanzar las 700 victorias como dirigente. Por su parte, Espada inicia su tercera campaña con los Astros, luego de un 2025 en el que la organización no logró avanzar a la postemporada por primera vez desde 2016.

Con trayectorias paralelas, Francisco Lindor y Carlos Correa se encaminan a su duodécima temporada en las Grandes Ligas. Correa fue Novato del Año en 2015, mientras que Lindor terminó segundo en la votación para ese premio de la Liga Americana.

Javier Báez bateó para .278 en el 'spring training'. (John Raoux)

Javier Báez, en el roster de los Tigers de Detroit, también forma parte de este grupo generacional junto a Lindor y Correa.

Lindor, campocorto estelar de los Mets de Nueva York, inicia su duodécima campaña al alcance de los 300 cuadrangulares. Conectó 31 en 2025 y suma 279 en su carrera. Además, ha anotado al menos 100 carreras y robado 29 bases en cada una de las últimas tres temporadas.

Mientras, Correa, jugador de cuadro de los Astros, buscará su segundo anillo de Serie Mundial y el regreso a la postemporada. Alcanzó la marca de 200 jonrones en 2025.

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Báez, por su parte, se dirige a su decimotercera campaña y la quinta con los Tigers. Regresó al Juego de Estrellas en 2025, su primera aparición desde 2019.

El receptor coameño Víctor Caratini, quien firmó como agente libre tras una productiva campaña en 2025 con los Astros de Espada, estará ahora con los Twins de Minnesota.

Caratini será uno de dos receptores en el roster de Grandes Ligas, ya que el bayamonés Christian Vázquez también estará en ‘nómina’ con los Astros. Vázquez fue una decisión de última hora el martes en la noche por los Astros y entró en el lugar de quien era hasta el martes en la tarde el segundo receptor de los Astros, César Salazar. Vázquez fue campeón de Serie Mundial con los Astros en el 2022.

La lista de jugadores de ascendencia puertorriqueña en las Grandes Ligas incluye a Jac Caglianone (Royals de Kansas City), George Springer (Blue Jays de Toronto), Riley Greene (Tigers de Detroit), Austin Martin (Twins de Minnesota), Luis Campusano (Padres de San Diego) y Giancarlo Stanton (Yankees), entre otros.

Nolan Arenado, de madre boricua y quien debutó con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, iniciará la temporada 2026 con los Diamondbacks de Arizona, en lo que será su decimotercera campaña. Cumplirá 35 años en abril.

Arenado está a un Guante de Oro de ocupar en solitario el segundo lugar entre los antesalistas con más premios de este tipo en la historia de las Grandes Ligas. Actualmente está empatado con 10 junto al miembro del Salón de la Fama Mike Schmidt. Además, se encuentra a 79 imparables de alcanzar los 2,000 hits.

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El lanzador derecho Seth Lugo, otro jugador descendiente de puertorriqueños, será el único abridor boricua en una rotación para el día inaugural, con los Royals. Inicia la temporada 2026 a 46 ponches de los 1,000 en su carrera y rumbo a su duodécima campaña.

Los subcampeones Blue Jays cuentan con el también abridor derecho José Berríos, pero este se recupera de una fractura por estrés en el codo derecho. Actualmente lanza en proceso de rehabilitación y forma parte del roster de 40 jugadores, por lo que no estará activo al inicio de la campaña.

Otros brazos boricuas que comenzarán la temporada son los relevistas Emilio Pagán, con los Reds de Cincinnati, y Jovani Morán, con los Red Sox.

Willi Castro (Rockies de Colorado), Darnell Hernáiz (Athletics) y Carlos Cortés completan el grupo.

Castro, nacido en Puerto Rico de padres dominicanos y criado en la vecina isla quisqueyana, viene de representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Hernáiz y Cortés también estuvieron con el ‘Team Rubio’.

San Juan, Puerto Rico, Noviembre 20, 2024. DEPORTES - FOTOS para ilustrar una historia sobre la inauguración de la temporada de los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn en la liga invernal de béisbol en un juego contra los Gigantes de Carolina. EN LA FOTO ABIMELEC ORTIZ de Carolina . FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Abimelec Ortiz (Nationals de Washington), por su parte, aparece hasta el martes como parte del roster de activos aunque en esa lista hay 27 jugadores y se supone que sean 26 los peloteros oficiales, por lo que el equipo todavía tiene que hacer un corte antes de su juego inaugural el jueves. Todo indica que Ortiz será el cortado cuando lo oficialice el equipo, pues la cadena CBS reportó el 18 de marzo que Ortiz fue bajado a Triple A. Su último juego de exhibición con el equipo de Grandes Ligas fue el 17 de marzo.

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El total de 20 peloteros no incluye, naturalmente, a esos que comienzan en la lista de lesionados como (Kike) Hernández y (José) Berríos, ni otros jugadores que fueron bajados a las ligas menores durante el entrenamiento primaveral y que podrían ganarse un puesto en las Mayores durante el transcurso del año.

El relevista Rico García, nacido en Hawái, aparecía hasta el martes en el roster oficial de los Orioles de Baltimore. También Adrián Del Castillo, de los Diamondbacks.